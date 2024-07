In breve, Iberdrola, Naturgy, Endesa utili netti di 7mila 600 milioni di euro nel primo semestre

MADRID – Iberdrola, Naturgy ed Endesa, le tre maggiori aziende dell’ambito energetico hanno registrato un utile netto di oltre settemila 600 milioni di euro nel primo semestre dell’anno. È una crescita del 30 per cento rispetto al 2023. Lo ha pubblicato l’Agenzia Efe.

In particolare, segnala l’agenzia Efe, è stata Iberdriola quella che ha registrato il maggiore incremento dell’utile: un 64 per cento. Questa importante crescita si attribuisce all’iniezione straordinaria di mille 165 milioni di euro prodotto della vendita di asset in Messico. Si tratta di una plusvalenza storica per la multinazionale iberica.

Redazione Madrid