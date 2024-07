Calcio venezuelano: la FVF ha presentato la gestione dell’arbitraggio nel periodo 2023 – 2024

CARACAS. – Il direttore di gara da sempre è un uomo solo contro tutti, a volte anche contro se stesso, avendo a disposizione due occhi e un fischietto per segnalare le irregolarità commesse dai 22 in campo nell’arco sempre ristretto della frazione di secondo. La tecnologia di ultima generazione, l’auricolare collegato con i collaboratori di bordo campo (guardalinee), il quarto uomo e l’adozione del Var hanno comunque ridotto la percentuale d’errore tecnico.

La “Federación Venezolana de Fútbol” ha offerto una conferenza stampa per presentare i risultati e le evoluzioni della gestione dell’arbitraggio nel periodo 2023 – 2024. In questo incontro con i media erano presenti Luis Sánchez (presidente della commissione arbitrale), Evelin Evies (ufficiale di integritá e compimento) e l’italo-veneuelano Vicente Suanno (direttore di competizioni).

“Abbiamo lavorato arduamente per migliorare il livello dei nostri arbitri e affermiamo che hanno a disposizione u migliori strumenti e conoscenze per prendere decisioni giuste e precise sul terreno di gioco” ha dichiarato durante il suo intervento Sánchez.

Dal canto suo, durante il suo intervento Evelin Evies ha sottolineato: l’importanza di far rispettare le regole e l’integritá del’arbitraggio con l’intenzione di avere la maggior trasparenza possibile in ogni partita.

Infine, l’italo-venezuelano Vicente Suanno ha fatto il punto sui miglioramenti che hanno avuto i campionati nazionali, mettendo in risalto la dedicazione e gli sforzi della “Comisión de Arbitraje” tutto questo grazie alle esperienze nei campionati “Liga FUTVE 1”, “Liga FUTVE 2”, “Liga FUTVE Junior” e “Liga FUTVE Femenina”.

La crescita dell’arbitraggio venezuelano ha dato i suoi frutti con la presenza in tornei del calibro come “Mondiale Qatar 2022”, “Mondiale per Club”, “Europeo”, “Coppa America”, “Coppa Libertadores”, “Coppa Sudamericana” e tante altre.

Nei Giochi Olmpici Parigi 2024, l’arbitraggio venezuelano sará rappresentato da Migdalia Rodríguez e Emikar Caldera, diventando le prime creole che ricopriranno questo ruolo in un evento a cinque cerchi.

Durante il suo intervento, Suanno, ha parlato anche dell’importanza della Coppa Venezuela, che si é conclusa sabato con la vittoria del Deportivo La Guaira, dove hanno fatto il suo esordio diversi direttori di gara.

(di Fioravante De Simone / redazione Caracas)