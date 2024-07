Russia, avvocato russo-tedesco in carcere per alto tradimento

ROMA. – L’avvocato tedesco-russo di San Pietroburgo, Guerman Moïjes, è stato incarcerato a maggio e accusato di “alto tradimento”, ha riferito martedì l’agenzia di stampa statale TASS, senza specificare di quali fatti sia accusato. Secondo questa fonte, questo avvocato aveva un’azienda che aiutava i russi a ottenere i permessi di soggiorno in Europa ed era coinvolto in un movimento per migliorare le condizioni dei ciclisti in città.

Martedì il tribunale Lefortovo di Mosca ha prolungato la sua custodia cautelare, senza fornire alcuna indicazione sui fatti di cui è accusato. Il reato di “alto tradimento” prevede pesanti sanzioni fino all`ergastolo. È detenuto nel famigerato carcere di Lefortovo, attraverso il quale sono passate numerose personalità, come il giornalista americano Evan Gershkovich condannato la settimana scorsa a 16 anni di carcere per spionaggio, accusa mai confermata dalla Russia. L’arresto di Moïjes non era stato annunciato in precedenza dalle autorità.

Un caso che si inserisce in una vasta campagna di repressione La Russia ha condotto una vasta campagna di repressione, in particolare da quando ha lanciato il suo assalto all`Ucraina nel 2022. Molti di questi casi sono classificati, quindi le accuse non sono mai pubblicamente comprovate e i processi si svolgono a porte chiuse. La Russia ha avviato procedimenti contro decine di attivisti, giornalisti, oppositori e difensori dei diritti umani, famosi o anonimi, in Russia o in esilio. Il principale oppositore del Cremlino, Alexeï Navalny, è morto in prigione a febbraio in circostanze oscure.

Martedì, una figura dei media indipendenti, il giornalista e scrittore Mikhail Zigar, che vive in esilio, è stato condannato in contumacia a 8 anni e mezzo di prigione per dichiarazioni sul massacro di Boutcha. L’esercito russo è accusato di aver ucciso centinaia di civili in questa cittadina ucraina vicino a Kiev nella primavera del 2022. Mosca nega i fatti e molti russi sono stati condannati per aver denunciato o commentato questi eventi.

(vgp /askanews)