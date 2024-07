Nato, spagnolo Colomina inviato per Sud. Crosetto: “Errore Stoltenberg”

MADRID. – Il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, ha ufficializzato la nomina dello spagnolo Javier Colomina come rappresentante speciale per il versante meridionale dell’Alleanza. Colomina è vice segretario generale aggiunto per gli affari politici e la politica di sicurezza ed è stato rappresentante speciale del segretario generale della Nato per il Caucaso e l’Asia centrale. Stoltenberg, a margine del vertice a Washington, ha così commentato:

“Il Medio Oriente, il Nord Africa e le regioni del Sahel sono importanti per la nostra Alleanza. Javier Colomina ha una vasta esperienza nei rapporti con i partner della Nato. La sua nomina rafforzerà ulteriormente l’importante lavoro dell’Alleanza nel Sud”. In qualità di rappresentante speciale per il fronte meridionale, Colomina fungerà da punto focale della Nato per la regione.

“Al vertice di Washington – si legge in una nota – gli alleati hanno concordato un piano d’azione che aumenterà l’impegno della Nato in Medio Oriente, Nord Africa e nelle regioni del Sahel. La nomina del Rappresentante speciale rientra in tale piano. “Onorato di essere nominato primo Rappresentante speciale del Segretario generale della Nato per il versante meridionale” scrive lo stesso Colomina su X.

Contrarietà da parte italiana, ribadita dal ministro della Difesa Guido Crosetto a margine del suo discorso presso l’ambasciata italiana a Londra: “Stoltenberg è una persona con cui ho collaborato in modo serio per due anni, molto amichevole, per cui io a un amico quando ritengo faccia una cosa sbagliata glielo dico. C’è poco da chiarire, la decisione è stata presa, non ho condiviso la nomina di quella decisione e gliel’ho detto esplicitamente”.

“La decisione del segretario generale della Nato Stoltenberg di affidare a Javier Colomina il ruolo di inviato per il Fronte Sud è una scelta politica. Stoltenberg è un socialista, il suo incarico è a tempo, e ha fatto un favore ad un governo socialista nominando un alto funzionario spagnolo, scegliendolo tra i suoi vice. Se non è una scelta politica questa..”: così all’Aria che tira su La7 la senatrice di Forza Italia e vicepresidente del Senato Licia Ronzulli.