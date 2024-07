Boccia (PD): “Giorgetti surreale, descrive un Paese che non c’è”

Il presidente dei Senatori del Pd sostiene che Giorgetti “omette tutti i dati negativi e fa previsioni ottimistiche”

Milano- “Ho ascoltato la relazione del ministro Giorgetti all’assemblea dell’ABI e le sue parole mi sono sembrate surreali. Il ministro dell’Economia ha descritto un paese che non c’è, parlando di crescita e di risultati positivi del governo. Risultati che vede solo lui”. Lo afferma il presidente dei senatori del Partito Democratico, Francesco Boccia.

“Dall’assemblea Abi di oggi emerge, infatti, quanto la restrizione monetaria degli ultimi anni abbia fortemente indebolito la dinamica del credito, come ha ammesso lo stesso Governatore della Banca d’Italia Panetta. E anche la consistenza dei prestiti alle imprese e i finanziamenti alle famiglie hanno registrato una decisa contrazione. In un quadro di tassi di interesse sui nuovi prestiti che sono aumentati. La domanda interna come emerge dal quadro economico è molto debole. Ma per il Governo questi numeri non sono importanti. Per Giorgetti le cose che non vanno non si affrontano ma si omettono”, accusa Boccia.

Il presidente dei senatori del Pd ha aggiunto che “soprattutto si avanzano previsioni, come l’anno scorso ottimistiche, senza uno straccio di politica economica e men che meno di politica industriale”.

“Nel 2023 – ha proseguito -, il governo ha sbagliato tutte le previsioni su Pil e deficit e nel 2024 continua a vedere un mondo che non c’è. L’ottimismo a prescindere, per il secondo anno consecutivo, quando aumentano ovunque le diseguaglianze, diventa incoscienza: è di oggi la notizia che OCSE da all’Italia la maglia nera per i salari reali nel primo trimestre ‘24 con un -6,9% rispetto al quarto trimestre 2019. E nel frattempo, non contento di questo, passata la campagna elettorale e le elezioni il governo conferma che quello che avevamo denunciato nei mesi scorsi è tragicamente vero.

Spiega che “in manovra erano stati previsti 250 milioni di ‘tagli’ ai Comuni che più avevano investito, esponendosi, nei progetti del PNRR.”

“Non se ne era più parlato ma ora questi tagli sono confermati nel comunicato del ministero degli Interni del 27 giugno e ripresentati in Conferenza Stato-Città – ha detto -. In una ottica di spending review che, contrariamente ad ogni logica, punisce i comuni più attivi nella spesa dei fondi PNRR. I comuni a cui verranno tagliati i fondi non avranno risorse per sostenere la spesa corrente delle stesse opere avviate: ci troveremo di fronte a servizi tagliati e cattedrali nel deserto lasciate a metà. La verità è tra la realtà del Paese e le favole di Giorgetti c’è un abisso”.

