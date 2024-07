Francia, Peskov: “Nessuna illusione su ripresa relazioni”. Ed elogia Orban

MADRID. – La Russia “non si fa particolari illusioni” sui risultati delle elezioni in Francia in quanto. Mosca “non vede ancora alcun sostenitore del ripristino delle relazioni con la Federazione Russa”. Così questa mattina il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov. “Per la Russia sarebbe sicuramente meglio che in Francia vincessero ci quelle forze politiche intenzionate a sostenere gli sforzi per ripristinare le nostre relazioni bilaterali. Ma finora non vediamo una tale volontà politica in nessuno e quindi, a questo proposito, non ci facciamo illusioni particolari”.

In ogni caso, ha aggiunto, “Continueremo a seguire con grande interesse il processo di formazione di un governo in Francia, così come la formazione di alcuni blocchi politici. È ovvio che gli elettori francesi sono alla ricerca” di un equilibrio, ha detto Peskov, per il quale è inoltre “evidente una certa deriva nelle preferenze degli elettori francesi, una deriva davvero poco prevedibile… Ma la Francia è un paese molto importante nel continente europeo, quindi tutto ciò che accade lì ci interessa”.

Per quanto riguarda la crisi ucraina, Peskov ha affermato che “anche se non esiste una piattaforma per risolvere la situazione, sarebbe certamente fantastico se esistesse”. Le parole di Peskov si riferiscono alla proposta avanzata in tal senso nei giorni scorsi dal ministro degli Esteri turco Hakan Fidan. Peskov ha inoltre avuto espressioni di elogio per il premier ungherese Viktor Orban il quale, a suo dire, “sta davvero facendo un tentativo molto serio di comprendere l’essenza dei disaccordi tra le parti in causa”.

Peskov è inoltre tornato ad affermare che “il presidente Putin è un convinto sostenitore della preferenza per gli sforzi politici e diplomatici” a quelli bellici “per trovare una soluzione al conflitto ucraino e, naturalmente, non abbiamo mai rifiutato i negoziati, anzi, siamo stati sostenitori dei negoziati con la partecipazione di tutte le parti interessate”.