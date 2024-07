Biden descarta retirarse y pide unión a los demócratas

CARACAS – El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, reafirmó en una carta enviada a los demócratas en la Cámara de Representantes, que seguirá en la contienda electoral contra Donald Trump , en respuesta a las demandas de altos dirigentes de su partido.

En su texto de dos páginas, el líder estadounidense pidió dejar de lado las disputas internas y enfocarse en la tarea de derrotar al candidato republicano en noviembre.

“Tenemos un trabajo. Y es derrotar a Donald Trump. Faltan 42 días para la Convención Demócrata y 119 para las elecciones generales. Cualquier debilitamiento de la determinación o falta de claridad sobre la tarea que tenemos por delante solo ayuda a Trump y nos perjudica a nosotros”, señaló en su misiva.

“La cuestión de cómo avanzar ha estado bien ventilada durante más de una semana. Y ya es hora de que termine”, sentenció el mandatario y aseveró que “a pesar de todas las especulaciones, estoy firmemente comprometido a permanecer en la contienda, a llegar hasta el final y vencer a Donald Trump”.

El presidente recordó que fue electo candidato en unas primarias del partido demócrata, en un proceso abierto en el que solo tres personas decidieron desafiarlo.

“A uno le fue tan mal que abandonó las primarias para presentarse como independiente [en referencia a Robert F. Kennedy Jr]. Otro me atacó por ser demasiado viejo y fue derrotado contundentemente (en alusión a Dean Philips) Los votantes del Partido Demócrata han votado. Me han elegido para ser el candidato del partido ¿Ahora decimos que este proceso no importa? Me niego a hacerlo” indica en su carta.

Tras su debacle en el debate con Trump la semana pasada, en el que el demócrata se trabó varias veces y perdió el hilo, hasta diez demócratas de alto rango han hecho llamamientos públicos o privados para que Biden se retire de la carrera a la Casa Blanca, según The New York Times y The Wall Street Journal.

Entre ellos, los representantes Lloyd Dogget (Texas), Raúl Grijalva(Arizona),Seth Moulton(Massachusetts), Mike Quigley (Illinois) y, por último, este sábado, la representante por Minnesota Angie Craig.

Redacción Caracas