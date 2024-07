Usa2024, Biden non molla: sarà in Texas e Nevada dal 15 luglio

NEW YORK – Il presidente americano Joe Biden non intende ritirarsi dalla corsa presidenziale, nonostante una settimana di pressioni e tensioni, anche all’interno del suo partito. Lunedì la Casa Bianca, in una nota ufficiale, ha annucniato che Biden si recherà in Texas e Nevada a partire da lunedì 15 luglio a mercoledì 17 luglio.

Lunedì 15 luglio, il Presidente sarà ad Austin per commemorerà il 60° anniversario del Civil Rights Act durante una visita alla Biblioteca presidenziale dedicata a Johnson. Lo stesso giorno volerà a Las Vegas dove parteciperà alla 115a Convention nazionale NAACP, la prima associazione per i diritti civili degli afroamericani. Qui discuterà dell’impegno della sua amministrazione nel promuovere l’equità razziale.

Il 17 luglio, il presidente pronuncerà un discorso alla conferenza annuale di UnidosUS, l’associazione di difesa dei diritti dei latinoamericani.

