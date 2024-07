Dalla Colombia in Liguria alla scoperta delle origini italiane: inizia il viaggio delle radici di Daniel

MADRID. – Dalla Colombia in Liguria alla scoperta delle proprie origini. Inizierà domenica 7 luglio 2024 il viaggio delle radici del colombiano Daniel Hernando Devia Torres, che andrà alla ricerca del luogo di origine di un suo antenato, originario della zona di Lucinasco, in provincia di Imperia. Il viaggio è organizzato nell’ambito del progetto ITALEA, il programma di promozione del turismo delle radici lanciato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale che fornisce un insieme di servizi turistici – itinerari, laboratori, vantaggi, sconti – per agevolare il viaggio in Italia, grazie al lavoro di una fitta rete di professionisti presenti in ogni regione.

LA VISITA

Daniel arriverà a Genova domenica 7 luglio nel secondo pomeriggio. Lunedì 8 luglio, alle ore 10, è previsto un incontro con l’Assessore regionale al Turismo, Augusto Sartori, presso la sede della Regione Liguria (piazza de Ferrari 1, V piano). Saranno presenti diversi componenti dello staff di Italea Liguria e il Presidente di Fondazione Casa America, Roberto Speciale.

Successivamente, è in programma un tour dedicato all’emigrazione con un laboratorio sui vestiti storici genovesi e la visita alla Fondazione Casa America (Via dei Giustiniani, 12/4), al porto e ai musei. In particolare, il direttore del Galata Museo del Mare, Pierangelo Campodonico, accoglierà personalmente il viaggiatore delle radici al Museo intorno alle ore 12. Mercoledì 10 luglio Daniel si sposterà a Lucinasco e Borgoratto.

RISCOPRIRE LE ORIGINI ITALIANE

“Siamo molto lieti di accogliere il signor Daniel Devia, viaggiatore delle radici che grazie a ITALEA potrà riscoprire le sue origini italiane e vivere un’esperienza indimenticabile nei luoghi dei suoi antenati. Con questo progetto vogliamo valorizzare territori finora trascurati dai flussi turistici principali, in particolare i piccoli comuni, per rilanciare il rapporto tra l’Italia e le sue comunità all’estero”, ha detto Giovanni Maria De Vita, responsabile del progetto Pnrr “Turismo delle Radici” per il ministero degli Esteri.

“Il viaggiatore delle radici si differenzia dal turista classico perché è motivato dal desiderio di riscoprire la sua storia familiare. Il nostro obiettivo è organizzare percorsi ad hoc che possano accontentare le diverse tipologie di viaggiatore delle radici”, ha piegato Andrea Pedemonte, referente Italea Liguria.

IL PROGETTO ITALEA è il programma di promozione del turismo delle radici, lanciato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale all’interno del progetto PNRR e finanziato da NextGenerationEU per il periodo 2022-2025.

Il progetto fornisce un insieme di servizi turistici – itinerari, laboratori, vantaggi, sconti – per agevolare il viaggio in Italia, grazie al lavoro di una fitta rete di professionisti che in ogni regione d’Italia avranno cura di informare, accogliere e assistere i viaggiatori.

Tutte le informazioni si possono trovare sul sito dedicato al progetto italea.com, che offre supporto in ogni passo del percorso di riscoperta: dalle ricerche storico-familiari all’organizzazione dell’esperienza personalizzata in Italia.