Presidenziali Usa, le prossime 48 ore “cruciali” per Biden

MADRID. – Un Independence Day tutt’altro che tranquillo per il presidente americano Joe Biden. Reduce dal disastroso dibattito televisivo con Donald Trump, l’attuale numero uno di Washington si trova a dover recuperare terreno per salvare la sua carriera politica e scongiurare l’ipotesi di un secondo mandato per Trump.

La spenta performance esibita dall’attuale inquilino della Casa Bianca ha fatto sollevare diverse voci, provenienti dal suo stesso partito, che gli avrebbero chiesto di farsi da parte. Nella giornata di mercoledì, Biden ha dunque dovuto convocare i Governatori democratici per rassicurare sulle sue condizioni e confermare la sua intenzione a continuare la corsa per le presidenziali.

Nonostante molti dei politici di spicco del Partito Democratico abbiano assicurato il loro supporto a Biden, la performance barcollante dell’ormai ultraottantenne presidente resta ancora impressa negli occhi di tutti gli esponenti del partito e, soprattutto, in quelli degli elettori.

Raúl Manuel Grijalva, governatore dell’Arizona, ha confermato ai microfoni del New York Times il suo supporto per Biden, qualora voglia ricandidarsi, aggiungendo tuttavia che “questa è un’opportunità per guardare altrove. Quello che deve fare è assumersi la responsabilità di mantenere quella poltrona, e parte di questa responsabilità è uscire da questa corsa”.

I prossimi giorni saranno cruciali per la campagna e per recuperare terreno su Trump, avanti del 6% secondo gli ultimi sondaggi pubblicati dal New York Times e per mettere a tacere tutte le voci sollevatesi dal suo partito che ne chiedono l’uscita dalla corsa alla Casa Bianca.

Lo staff del presidente monitorerà con attenzione le prossime uscite, allo scopo di evitare ulteriori danni d’immagine, che con ogni probabilità risulterebbero fatali. Tra i prossimi impegni di Biden sono previsti un’intervista venerdì ai microfoni del giornalista George Stephanopoulos dell’ABC e una conferenza stampa in programma per la settimana prossima.

Il presidente Usa dovrà fare del suo meglio per ricuperare lustro agli occhi degli elettori in queste prossime uscite pubbliche. È il mantra delle figure chiave del Partito Democratico, che chiedono di ricostruire un’immagine solida e affidabile di quello che rimane “il leader del mondo libero”.

“Ci affideremo a lui per prendere la decisione giusta in merito al bivio in cui ci troviamo in questo momento”, ha detto ai microfoni della CNN il governatore del Maryland Jamie Raskin.

“Ha un periodo di tempo molto breve per parlare al popolo americano” ha puntualizzato la governatrice del Michigan Debbie Dingell, riassumendo quelle che si prospettano essere le 48 ore più delicate della carriera politica di Joe Biden.