Via libera da Bruxelles all’accordo Ita Airways e Lufthansa

MADRID. – La Commissione Europea ha dato l’ok al progetto di acquisizione del controllo congiunto di Ita Airways da parte di Lufthansa e del Ministero dell’Economia e delle Finanze italiano. Questo via libera arriva dopo un’indagine approfondita sulla proposta di fusione e la presentazione di un pacchetto di misure correttive da parte dei due soggetti coinvolti.

Le preoccupazioni principali della Commissione riguardavano una possibile riduzione della concorrenza su diverse rotte a corto e lungo raggio, in particolare quelle tra l’Italia e l’Europa centrale, gli Stati Uniti e il Canada. Ma secondo Bruxelles la fusione avrebbe potuto ridurre anche la concorrenza su alcune rotte tra l’Italia e il Nord America, dove Lufthansa e i suoi partner (United Airlines e Air Canada) già coordinano prezzi e orari. Inoltre si temeva che la fusione potesse rafforzare la posizione dominante di ITA a Milano-Linate, rendendo più difficile per altri concorrenti offrire servizi competitivi.

Per rispondere a queste preoccupazioni, Lufthansa e il Mef hanno proposto una serie di misure correttive. Per quanto riguarda le rotte a corto raggio, Lufthansa e il Mef metteranno a disposizione risorse per una o due compagnie aeree concorrenti per operare voli diretti tra Roma o Milano e alcuni aeroporti dell’Europa centrale.

Per quanto riguarda le rotte a lungo raggio, saranno conclusi accordi con i concorrenti per migliorare la loro competitività sulle rotte a lungo raggio, ad esempio attraverso accordi interlinea o scambi di bande orarie. Infine saranno trasferite bande orarie di decollo e atterraggio a Milano-Linate a beneficiari di misure correttive, garantendo una base sostenibile per le compagnie concorrenti.

Per Margrethe Vestager, vicepresidente esecutiva responsabile per la Concorrenza, in un momento in cui i consumatori devono far fronte a prezzi sempre più elevati per il trasporto aereo, è fondamentale preservare la concorrenza in questo settore. Per questo motivo siamo stati molto attenti nel valutare se l’acquisizione di una partecipazione di controllo nella nuova compagnia di bandiera italiana ITA da parte di Lufthansa, il più grande vettore di linea europeo, sollevi problemi dal punto di vista della concorrenza.

Era necessario evitare che i passeggeri si ritrovassero con costi maggiori o con servizi di trasporto aereo ridotti e di qualità inferiore su certe rotte da e per l’Italia. Il pacchetto di misure correttive proposto da Lufthansa e dal MEF su questo accordo transfrontaliero dissipa completamente i nostri timori in materia di concorrenza, garantendo che vi sia ancora una pressione concorrenziale sufficiente su tutte le rotte interessate”. La Commissione monitorerà l’attuazione degli impegni, con il supporto di un fiduciario indipendente, per garantire che tutte le misure correttive siano rispettate.