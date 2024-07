Giochi Fedeciv, il programma della prima giornata

CARACAS. – Ventuno club di tutto il Venezuela, 3.426 sportivi in gara, ventuno discipline sportive, una sola coppa in palio. Oggi si alza il sipario dei Giochi Fedeciv e i sodalizi italici in gara scenderanno in campo con una sola missione: salire sul gradino piú alto del podio per portare a casa la Coppa Giuseppe Sanó.

Qui il programma della prima giornata delle “Olimpiadi della nostra collettivitá”

Una delle prime discipline sportive a scendere in campo é il calcio, in programma 27 gare che si disputeranno nei campetti Giuseppe Pane, Roberto Prosperi nella sede del Centro Italiano Venezolano di Caracas, e nelle sedi esterne del “Club Izcaragua” e “Complejo Deportivo La Guacamaya”. A sfidarsi in campo ci saranno le squadre dalla categoria Under 10 alla Super Veteranos.

Nelle prime ore del mattino ci sará l’esordio nei Juegos Fedeciv del padel, disciplina sportiva che sta guadagnando spazio tra le preferenze d’intrattenimento tra i nostri connazionali. Nel sodalizio di Prados del Este i partecipanti scenderanno nei campetti nuovissimi che sono stati inaugurati pochi giorni fa. Mentre l’altro sport alla sua prima presenza nei Giochi Olimpici della nostra collettivitá é lo “scopone”: l’ora d’inizio delle gare é fissato per le 14:00 nel “salón de cartas” del CIV di Caracas.

Nel pomeriggio, tra le 1400 e le 20:30 nel salone di pool italiano ci saranno le gare della prima e seconda giornata del torneo di boccette.

In orario pomeridiano ci saranno anche le gare di nuoto, i nuotatori dei sodalizi italici dell’interno avranno la possibilitá di conoscere i nuovi accessori della vasca del club italico di Caracas.

Gli amanti del tennis potranno recarsi presso il campo del club capitolino dalle 8:00 del mattino.

Il tennis tavolo, avrá come scenario il salón Italia del CIV di Caracas: l’inizio delle prove é fissato per le 9:00 del mattino.

Nella prima giornata oltre la tradizionale cerimonia d’apertura fissata per le 19:00 sul campo Giuseppe Pane, è prevista anche l’esaltazione del “Salón de la fama” fissata per le 15:00.

(di Fioravante De Simone / redazione Caracas)