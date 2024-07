Pnrr, Meloni: “Ok Commissione a pagamento quinta rata, buona notizia per l’Italia”

PNRR, MELONI: OK COMMISSIONE A PAGAMENTO QUINTA RATA, BUONA NOTIZIA PER ITALIA

MADRID. – ”Una buona notizia per l’Italia e per tutti i cittadini”, che “ancora una volta smentisce quanti avevano scommesso sul fallimento di questo governo, quanti speravano in cuor loro che l’Italia potesse perdere i soldi dell’Europa per ottenere un vantaggio elettorale, ma non è andata così”.

In un videomessaggio, il premier Giorgia Meloni accoglie così l’ok al pagamento della quinta rata del Pnrr da parte della Commissione europea. Meloni rivendica inoltre i record italiani, “riconosciuti dalla commissione europea: l’Italia è al primo posto per obiettivi raggiunti e avanzamento finanziario del Pnrr, siamo lo stato membro che ha ricevuto finora l’importo maggiore, 113,5 miliardi di euro a fronte dei quasi 194,5 miliardi previsti, ovvero il 58,4% degli obiettivi del totale del nostro Pnrr.

Ovviamente il nostro lavoro non si ferma qui, va avanti senza sosta: solo pochi giorni fa abbiamo inoltrato la sesta richiesta di pagamento da 8,5 miliardi e anche su questo siamo i primi in Europa. Abbiamo convocato per domani un’altra cabina di regia per verificare lo stato di attuazione degli obiettivi previsti per chiedere il versamento della settima rata da 18,2 miliardi.

La messa a terra del Pnrr è e rimarrà una priorità assoluta dell’intero governo, perché ogni obiettivo raggiunto è un passo avanti per rendere la nostra nazione più forte, più moderna e più attenta ai bisogni delle famiglie e delle imprese. Lo avevamo promesso ai cittadini e stiamo mantenendo fede anche a questo impegno” conclude Meloni.

In conferenza stampa, il ministro responsabile del piano, Raffaele Fitto, afferma che quello della quinta rata del Pnrr è stato “un iter complesso che ha visto come sempre una proficua e positiva collaborazione della Commissione europea e del Governo italiano. Avevamo 52 obiettivi che erano quelli della quinta rata, per un importo complessivo di 10,6 miliardi di euro.

Dopo un lavoro di verifica con la Commissione europea siamo giunti a un risultato che è molto positivo e molto soddisfacente per il nostro Governo, se è vero come è vero che sono aumentati gli obiettivi perché abbiamo aggiunto due nuovi obiettivi e l’importo della rata è aumentato fino a 11 miliardi di euro” spiega Fitto, aggiungendo che “i due obiettivi aggiunti riguardano il contrasto all’evasione fiscale”.