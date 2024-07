Giochi Fedeciv: nuotatrice Marianna De Vita la portabandiera del Centro Italiano Venezolano di Caracas

CARACAS. – Il Centro Italiano Venezolano di Caracas ha scelto la nuotatrice Marianna De Vita come portabandiera nei Juegos Fedeciv che si terranno tra il 3 e 7 luglio nel sodalizio italico di Prados del Este. Per la seconda edizione consecutiva il nuoto avrá l’onore di avere un proprio tesserato a comandare la spedizione del CIV di Caracas. Nell’edizione del 2022, che si disputarono nelle sedi della Casa Italia di Maracay e Centro Social Italo Venezolano di Valencia, a far sventolare il vessillo del sodalizio italico di Caracas fu Gamal Kabchi.

In questa edizione dei Juegos Fedeciv, il CIV di Caracas scenderà in campo con una spedizione di 610 sportivi, 93 di questi sono nuotatori.

Mariana De Vita é uno dei perni della squadra giovanile del Centro Italiano Venezolano di Caracas basta guardare il suo palmares sportivo dove spiccano le vittorie negli “Estadales”, “Regionales” e “Nacionales”. Le sue bracciate le hanno permesso di salire sul podio anche a livello internazionale in impegnative prove come gli 800 e 1500 metri stile libero dove ha fatto sventolare il vessillo del Venezuela nel “Campeonato Centroamericano y del Caribe”. Stando agli esperti in materia, Marianna De Vita é una delle giovani promesse del nuoto nazionale.

La De Vita non solo é un fenomeno quando si tuffa in vasca, ma anche quando si siede sui banchi della scuola “Los Campitos”.

L’alfiere riceverá il vessillo del club stasera in un’evento che si svolgerá nel lobby dell’edificio sede alle 17:00 (ora del Venezuela). Mentre la cerimonia d’apertura dei Juegos Fedeciv Caracas 2024, dove vedremmo a Marianna De Vita sventolare la bandiera del Centro Italiano Venezolano di Caracas insieme agli altri club fondati dai nostri connazionali nel paese, é in programma domani alle 19:00 sul campo Giuseppe Pane.

(di Fioravante De Simone / redazione Caracas)