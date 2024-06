Usa: dubbi dei democratici su Biden. Il portavoce: “Non si ritirerà”

MADRID. – “Il presidente Joe Biden ha tre anni e sette mesi in più dell’ex presidente Donald Trump. Nel dibattito di ieri sera alla Cnn, il divario tra l’81enne presidente in carica e il suo sfidante 78enne sembrava molto più ampio”. Abbastanza eloquente l’analisi della Cnn, che ha ospitato ieri notte il confronto tv tra l’inquilino della Casa Bianca e lo sfidante Repubblicano.

“Biden, rauco e con poca estensione vocale, spesso non è stato in grado di esprimere con chiarezza le sue differenze con Trump – sottolinea sempre la Cnn – Ad un certo punto, dopo che Biden si era interrotto mentre difendeva il suo operato sulla sicurezza delle frontiere, Trump ha detto: ‘Non so davvero cosa abbia detto, non credo che nemmeno lui sappia quello che ha detto”.

Il tycoon, al contempo, ha più volte ribadito il suo “negazionismo elettorale”, spiegando che “accetterebbe i risultati delle elezioni del 2024 se fossero ‘giusti e legali’, ma poi ha ripetuto le sue bugie sulla frode nelle elezioni del 2020”. “Sei un piagnucolone e hai perso la prima volta”, è stata la replica di Biden.

Nel dibattito di ieri sera per la prima volta si fronteggiavano un presidente e un ex presidente: aborto, immigrazione, politica estera, inflazione i temi del dibattito, che poi ha preso la via dell’insulto e dell’attacco personale. Biden ha sottolineato le condanne penali dello sfidante, mentre Trump ha ricordato la recente condanna del figlio di Biden, Hunter. Inoltre, l’inquilino della Casa Bianca ha accusato Trump di aver fatto sesso con la porno star Stormy Daniels mentre la moglie era incinta. “Non ho fatto sesso con una porno star”, è stata la replica di Trump.

Alla fine del dibattito, che molti osservatori ritengono possa incidere sensibilmente in vista delle elezioni di novembre, l’impressione è che Biden non sia riuscito a fugare i dubbi legati alla sua età avanzata (anzi), mentre Trump, pur facendo una trentina di false affermazioni nel corso del dibattito, appare il vero vincitore del confronto: secondo un sondaggio della stessa Cnn, a pensarla così è il 67% dei telespettatori. Nel 2020, in entrambi i dibattiti, era stato Biden a fare meglio di Trump.

Secondo quanto riporta il Wall Street Journal, la performance incerta del presidente Biden ha lasciato il Partito democratico in subbuglio, con i funzionari che hanno cercato di valutare le prospettive del presidente dopo un’apparizione in cui è inciampato nelle parole, ha balbettato in molte risposte e ha sollevato preoccupazioni diffuse tra gli elettori sul fatto di essere troppo vecchio: tanto che, in privato, diversi esponenti del partito starebbero ragionando sull’ipotesi di una sua sostituzione nella corsa alla Casa Bianca.

I democratici saranno chiamati a scegliere il loro candidato in occasione della convention che si apre il 19 agosto a Chicago, una convention che potrebbe riservare delle sorprese. Per ora, però, il presidente non molla: Seth Schuster, portavoce della sua campagna elettorale, assicura che Biden “non si ritirerà”, come riporta The Hill.