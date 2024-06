FdI, Meloni: “Fuori i nostalgici, ma metodi inchiesta sona da regime”

MADRID. – Condanna “senza ambiguità” per i contenuti. Ma condanna anche per il metodo utilizzato da Fanpage “che un tempo usavano i regimi” e i cui precedenti risalgono “alle sette sataniche”. Dopo 48 di silenzio, al termine del Consiglio europeo di Bruxelles, la premier Giorgia Meloni interviene sul caso dell’inchiesta bis di Fanpage su Gioventù nazionale, l’organizzazione giovanile di Fratelli d’Italia, e prende le distanze dalle derive fasciste emerse dai video pubblicati dalla giornalista infiltrata, e che hanno portato già a due dimissioni di membri di spicco dell’associazione.

“Non potevamo esserne a conoscenza – dice Meloni – ribadisco che chi ha sentimenti razzisti, antisemiti o e nostalgici ha sbagliato la propria casa, perché questi sentimenti sono incompatibili con Fratelli d’Italia e con la destra italiana, con la linea politica che noi abbiamo chiaramente definito in questi anni”. Meloni non accetta “che ci siano ambiguità, ho chiesto al partito che ci siano provvedimenti e penso che queste persone che non hanno capito dove si trovano sono i migliori alleati di chi ci vuole male”.

Da qui in poi però la premier e leader di Fratelli d’Italia passa al contrattacco: “Da questo ad arrivare a quello che leggo, lo scioglimento di una intera organizzazione giovanile” ce ne passa: “se lo stesso atteggiamento e la stessa inchiesta si facesse in tutte le organizzazioni giovanili, non sappiamo cosa potremmo uscire”.

Eppure, attacca Meloni, “non lo sapremo mai, perché non è mai accaduto quello che Fanpage ha fatto con Fratelli d’Italia: non si è mai ritenuto di infiltrarsi, riprendere le riunioni, i fatti personali di minorenni, selezionare che cosa mandare. Prendo atto che questa è una nuova frontiera dello scontro politico, e chiedo anche al presidente della Repubblica, che da oggi si potrà utilizzare a 360 gradi”.

Secondo Meloni quello utilizzato da Fanpage è un metodo molto pericoloso, “che in altri tempi usavano i regimi, non è un metodo giornalistico perché sono stati utilizzati degli investigatori”. Quindi, rispondendo a un cronista, fa un riferimento a Sinistra Italiana: “Se lei infiltrasse l’organizzazione di un partito che dice che è legittimo occupare abusivamente le case e che oggi chiede lo scioglimento del movimento giovanile di Fratelli d’Itala, che candida persone indagate per far parte di una presunta ‘banda del martello’ che sembra andasse in giro a malmenare passanti sulla base di valutazioni politiche, probabilmente si potrebbe trovare qualcuno che dice delle cose sbagliate…”.