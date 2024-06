Rai Italia, 28 giugno: a Casa Italia un’estate ‘boom’ per il turismo e i percorsi culturali

La nuova declinazione di ‘esperienza’ in un viaggio italiano attraverso sentieri turistici e progetti culturali, questo il tema cardine dell’ultima puntata di Casa Italia in onda oggi 28 giugno su Rai Italia, RaiPlay e Rai2 in terza serata.

In apertura si racconterà delle previsioni di quest’estate per uno dei settori trainanti dell’economia italiana: il turismo, in particolare di quello esperienziale. Le stime parlano di oltre 18 milioni di arrivi e più di 75 milioni di presenze, molte quelle straniere, con un +1,5% rispetto al 2023. Ad attrarre non sono solo le spiagge e le città d’arte ma la forza delle radici della tradizione e dell’identità e l’esperienza enogastronomica di un’Italia vicinissima al podio nella top ten del turismo globale del ‘Forum economico mondiale’.

Importante il giusto investimento sulle strutture ricettive per un turismo sempre più sostenibile nella nuova frontiera di attrazione italiana. Roberta Ammendola, dagli studi di Saxa Rubra, farà il punto con Enzo Carella, Presidente Federterziario Turismo e Alessandra Priante, Presidente Enit.

Si rimarrà sul tema turismo ma dal punto di vista culturale con il progetto ‘Treccani Esperienze’, una missione di valorizzazione e promozione delle eccellenze italiane sia culturali che di territorio. Percorsi, rassegne, workshop e a far da cornice alcuni tra i contesti più belli del paesaggio italiano. Quanto il patrimonio artistico/culturale aiuta ad aumentare la curiosità di scoperta del Bel Paese? Roberta Ammendola dialogherà con Daniele Valletta, AD ‘Treccani Esperienze’.

Si passerà, poi a festeggiare le 100 candeline della Radio. Cosa rappresenta oggi e dove vuole arrivare il mondo radiofonico? Roberta Ammendola racconterà con i conduttori radio e tv Savino Zaba e Umberto Broccoli.

Volta pagina parlando di libri, prima di sport sulle pagine di ‘Oro Rosa’- Le donne che hanno portato l’Italia in cima al podio olimpico, edito da Rai Libri del giornalista Marco Lollobrigida. Piercarlo Presutti incontrerà Lollobrigida, autore di questo racconto che traccia i ritratti di queste atlete dai primi successi sportivi fino alla vittoria nei Giochi Olimpici.

E poi ancora, nell’ultimo appuntamento della rubrica “A spasso con i libri”, Sabina Stilo incontrerà Valentina Santini, editor e copywriter, laureata in psicologia al suo secondo romanzo, ‘Mosche’. Pagine coinvolgenti e geniali a bordo della bicicletta del protagonista, un giovane ryder, che con i suoi tratti distintivi cercherà di farsi umanamente simile a chi leggerà la sua personalità.

Biglietto d’ingresso al cinema per l’ultimo appuntamento della stagione. Con il critico cinematografico Carlo Gentile si farà un omaggio alla grande Anouk Aimée, musa felliniana, a pochi giorni dalla sua morte. Tanti i film che hanno immortalato l’attrice francese, da ‘La dolce vita’ a ‘Un homme et une femme’, pellicola che le valse una candidatura agli Oscar, che scelse di ‘indossare’ un nome d’arte: Anouk come il personaggio da lei interpretato nel suo primo film e Aimée, amata, che le fu attribuito dal poeta Jacques Prévert.

E per la chiusura di puntata un arrivederci musicale con il maestro Stefano Palatresi al pianoforte con le più belle canzoni dell’estate verso la prossima stagione di Casa Italia.

Questa la programmazione nel mondo

NEW YORK/TORONTO 28 giugno h 16.45

LOS ANGELES 28 giugno h 13.45

BUENOS AIRES/SAN PAOLO 28 giugno h 17.45

SYDNEY 28 giugno h 17

PECHINO/PERTH 28 giugno h 15

JOHANNESBURG 28 giugno h 16.00

BERLINO 28 giugno h16.00

LISBONA 28 giugno h 15.00