Coppa Venezuela: Caracas sfida il Deportivo Miranda dell’italiano Andrea Fabri

CARACAS. – Domani, alle 18:00 (ora del Venezuela), nello stadio Olímpico si affronteranno il Caracas e il Deportivo Miranda dell’italiano Andrea Fabri. L’incontro é valevole per la quarta giornata della Coppa Venezuela, all’andata il Miranda ha superato per 2 – 1 il Caracas nello stadio Brigido Iriarte. Per entrambe le formazioni sará una sorta di gara da dentro o fuori.

La quarta giornata della coppa nazionale che si gioca in onore dell’italo-venezuelano Luis Mendoza Benedetto prenderá il via oggi con la gara Real Frontera – Ureña: calcio alle 18:00 nella cittá di San Cristóbal.

I campioni in carica del Torneo Apertura, il Carabobo, visiteranno il Florentino Oropeza della cittá di San Felipe per affrontare il Yaracuyanos fischio d’inizio alle 15:30.

Nello stadio “Hermanos Ghersi” della cittá di Maracay fará da cornice al match: Aragua – Deportivo La Guaira, ora d’inizio alle 16:00.

La quarta giornata della Coppa Venezuela si completerá con AIFI de Guayana – Bolívar SC (domani alle 17:00, stadio CTE Cachamay), El Vigía – Estudiantes de Mérida (domani alle 15:30, Ramón “El Gato” Hernández), Anzoátegui FC – Nueva Esparta (domani alle 15:30, Barcelona Sport Club), Academia Rey – Zamora (domani alle 15:30, stadio Farid Richa), Dynamo Puerto – Atlético La Cruz (domani alle 16:00, stadio Francisco Massiani di Puerto La Cruz) e Trujillanos – Héroes de Falcón (domani alle 16:00, stadio José Alberto Pérez di Valera.

(di Fioravante De Simone / redazione Caracas)