UCRAINA, MOSCA: NESSUN CONTATTO TRA LEADER RUSSIA-USA IN PROGRAMMA

MADRID. – Al momento, non è in programma alcuna “conversazione telefonica tra i leader di Russia e Stati Uniti”. Lo ha dichiarato questa mattina il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov. A Peskov è stata infatti rivolta una domanda in tal senso in seguito alla notizia dell’avvenuto contatto tra il capo del Ministero della Difesa russo Andrei Belousov, succeduto a Sergei Shoigu, e il suo collega americano Lloyd Austin.

Quello tra Austin e Belousov è stato il primo incontro, seppur telefonico, tra il capo del Pentagono e il suo omologo russo in più di un anno. Il portavoce del Pentagono ha chiarito ai giornalisti che l’incontro si è svolto su iniziativa di Lloyd Austin.

Il ministro della Difesa americano ha ricordato al suo omologo russo l’importanza di mantenere aperte le linee di comunicazione tra i due paesi, poiché le tensioni sono aumentate parallelamente alla guerra in Ucraina. Mosca, da parte sua, ha sottolineato l’avvertimento formulato da Beloussov sui rischi per Washington di continuare a fornire armi a Kiev.

Il ministro della Difesa russo “ha sollevato il pericolo di un ulteriore inasprimento della situazione a causa delle continue consegne di armi americane alle forze armate ucraine”, ha affermato il suo servizio stampa su Telegram.