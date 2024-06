Rai Italia, 27 giugno: a Casa Italia due perle della Sicilia, Siracusa e Ragusa e la space economy nei sistemi di difesa mondiali

Dalla sorprendente tridimensionalità della Sicilia come terra chiave per la conoscenza dell’Italia al futuro del mondo dell’industria aerospaziale, questi i temi cardine della puntata di Casa Italia in onda domani 27 giugno su Rai Italia, RaiPlay e Rai2 in terza serata.

In apertura si racconterà della Sicilia, una terra ‘chiave di tutto’, come scrisse Goethe, attraversando i vicoli di due città tra Barocco e Magna Grecia: Ragusa e Siracusa. Una narrazione diretta di queste due ‘storie siciliane’ dove il turismo, in numero sempre più crescente, vuole assaporare il racconto di un luogo, una possibilità oggi più che mai tangibile, come accade a Ragusa grazie all’idea di alcuni abitanti del luogo che hanno aperto le porte di casa proponendo un ‘tour personale’.

Dal cordone che lega Ragusa a Ibla a quello tra le necropoli rupestri di Pantalica e la città di Siracusa. La storia, i popoli, la multiculturalità come rendere ancora più interessanti le vie d’accesso turistiche alla Sicilia e quali le possibilità per richiamare i giovani nel cuore del ‘profondo sud’? Roberta Ammendola, dagli studi di Saxa Rubra, farà il punto con Francesco Italia, Sindaco di Siracusa e Giuseppe Cassì, Sindaco di Ragusa.

Volta pagina approfondendo sul tema della difesa e della ‘space economy’ con un mercato mondiale da 400miliardi di dollari, un settore fondamentale ed in crescita. I programmi spaziali sono stati inseriti da molte Nazioni nei propri piani strategici che ruotano attorno all’importanza dei satelliti utili per telecomunicazioni, osservazioni meteo fino a quelli in uso per il comparto militare. Un’industria quella dei satelliti in gran forma con gli Stati Uniti e l’azienda privata Starlink di Elon Musk ad occupare la vetta seguiti a distanza da Cina, Gran Bretagna e Russia.

L’Europa entra in gioco con ‘IRIS square’, progetto ambizioso che vuole offrire capacità di interconnettività satellitare sicura ad utenti privati e governativi. In Italia l’industria aerospaziale vale 3 miliari di euro con una stima di investimento pari a 7,3 miliardi di euro entro il 2026. In questa ‘prospettiva spaziale’ quali le opportunità e quali i possibili rischi? Roberta Ammendola dialogherà con Giuseppe Cossiga, Direttore Aiad e Jacopo Recchia, Amministratore Delegato Aviorec.

Si rimarrà lungo la penisola raccontando, dallo spazio ‘Esperienza Europa David Sassoli’ di Roma, la prima del libro ‘Io, l’Italia e l’Europa. Pensieri in libertà di un patriota italiano-europeo’ di Alessandro Butticè, Generale di Brigata della Guardia di Finanza, che vuole con queste pagine continuare a servire le sue due patrie raccontando ciò che ci unisce all’Europa nelle sue diversità.

E poi ancora uno sguardo alle elezioni per le nuove cariche sociali nell’istituzione no profit ‘AmCham’, la Camera di Commercio Americana in Italia, a cominciare dalla nomina del Presidente Stefano Lucchini. Parte di un network presente in 123 paesi è una vera e propria comunità che da 80 anni garantisce alle due sponde dell’Atlantico pace e progresso in un dialogo privilegiato dalla politica al settore economico/commerciale tra Italia e Stati Uniti.

Si passerà, poi, all’ultimo appuntamento della rubrica ‘Sportello Italia’ con tutti gli esperti di quest’anno: Marianna De Cinque, avvocato matrimonialista, Lorenza Morello, giurista d’impresa, Gianluca Timpone, commercialista ed esperto di problematiche pensionistiche e Clarissa Fonda, notaio.

Ed ancora si parlerà di moda con Fabiana Giacomotti dalle passerelle di Parigi.

E per la chiusura di puntata si andrà al ‘Tim Summer Hits’ con Maria Cristina Zoppa e i protagonisti della musica dell’estate.

Questa la programmazione nel mondo

NEW YORK/TORONTO 27 giugno h 16.45

LOS ANGELES 27 giugno h 13.45

BUENOS AIRES/SAN PAOLO 27 giugno h 17.45

SYDNEY 27 giugno h 17

PECHINO/PERTH 27 giugno h 15

JOHANNESBURG 27 giugno h 16.00

BERLINO 27 giugno h16.00

LISBONA 27 giugno h 15.00