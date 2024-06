Olimpiadi, Malagò: “Italia forte ovunque, puntiamo a 40 medaglie”

ROMA. – “Adesso che il nuoto ha definito la sua squadra, siamo a 355 atleti azzurri: 186 uomini e 169 donne, in 27 sport su 32 in programma. Con il punto interrogativo della pallacanestro, contiamo comunque di battere i 384 di Tokyo, nostro precedente primato, perché mancano le quote dell’atletica leggera. Se poi il basket centrerà l’obiettivo, supereremmo i 400. E c’è una cosa importante: siamo riusciti a qualificare almeno un atleta per ogni federazione di sport individuali. La soddisfazione è grandissima, è un segnale importante”. E’ la soddisfazione per il presidente del Coni, Giovanni Malagò, che ne ha parlato in un’intervista concessa alla Gazzetta dello Sport.

“A Parigi dobbiamo superare le 40 medaglie di Tokyo. È complicato, ma abbiamo delle opportunità di compensazione. Il passo falso di qualcuno che sulla carta è chiamato a una grande prestazione può essere attutito dal successo di qualcun altro che inaspettatamente va a medaglia, un po’ come successo in Giappone con la scherma e l’atletica. E vorrei ricordare che nel medagliere non comanda il numero di ori. Per il CIO, così come per me, conta il numero delle medaglie”

