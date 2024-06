Parigi 2024: l’astista Robeilys Peinado punta ai Giochi Olimpici

CARACAS. – Mancano 30 giorni per l’inizio dei Giochi Olimpici Parigi 2024. Alcuni sportivi sono ancora in corsa per ottenere gli ultimi tagliandi a disposizione, via ranking o eventi, per partecipare all’evento a cinque cerchi. Tra gli sportivi venezuelani che sognano di volare nella cittá della Torre Eiffel c’é l’astista venezuelana Robeilys Peinado.

Pochi giorni fa, la sportiva nata 26 anni fa a Caracas si é aggiudicata il “Memorial Brígido Iriarte” con un volo di 4.50 metri. La prova disputata alle falde dell’Ávila non solo é servita per mantenersi in forma, ma anche per mantenere la posizione nel ranking, attualmente é al 13º posto.

“Facendo i calcoli, é quasi impossibile che perda la mia posizione. Ma voglio continuare a competere, voglio continuare a sentire le sensazioni” – spiega la Peinado in un comunicato stampa, aggiungendo – “Mentalmente sono molto piú forte degli anni precedenti. Fisicamente non ai livelli precedenti, però voglio arrivare. Sono certa che tutto filerá per il verso giusto”

Il salto con l’asta può essere fatto risalire all’antica Grecia, dove veniva utilizzato come mezzo di trasporto per attraversare ruscelli, superare ostacoli o fuggire dagli animali selvatici utilizzando pezzi di legno lunghi e rigidi. Mentre le gare di salto con l’asta proliferavano in Europa e negli Stati Uniti, il barone Pierre de Coubertin decise di includere la disciplina nei primi Giochi Olimpici moderni, nel 1896 ai Giochi di Atene. Da lí in poi é diventato una delle discipline fisse ai giochi a cinque cerchi. La venezuelana Robeilys Peinado si é qualificata per le edizioni di Rio 2016 (dove si é infortunata) e Tokyo 2020 (chiuse all’ottavo posto).

“Ho fatto il mio lavoro, quello di accumulare i punti necessari” – confessa l’astista, aggiungendo – “Ci stiamo preparando per il prossimo mese, spero che i salti buoni arrivino quando sará necessario. Sto approfittando di queste prove per testare le aste. Questo mese sará molto stressante e complicato”.

Il 28 giugno in Venezuela si svolgerà il Campionato Nazionale di Atletica, prova che potrebbe far accumulare punti preziosi per il ranking. Va segnalato che l’ultimo taglio per Parigi sará il 30.

(di Fioravante De Simone / redazione Caracas)