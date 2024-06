Renovación del CGPJ, Psoe e PP logran el acuerdo

Después de más de dos mil días sin que el Consejo General del Poder Judicial pudiese renovarse, por el obstruccionismo de los populares, en Bruselas socialistas y conservadores alcanzaron un acuerdo

MADRID – Socialistas y conservadores han alcanzado un acuerdo que permitirá renovar el Consejo General del Poder Judicial. Después de algo más de dos mil días, más de cinco años, el gobierno de los jueces será renovado. Lo informaron de manera simultánea el ministro de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y el vicesecretario de Acción Institucional del Partido Popular, Esteban González Pons.

Los dos negociadores se reunieron en Bruselas. Lo hicieron en presencia de la mediadora Vera Jourová, vicepresidenta de la Comisión Europea y Comisaria de Valores y Transparencia.

Jourova, al comentar el acuerdo, dijo que “plantea una preocupación que existe desde hacía mucho tiempo. Y permite mejorar la situación del poder judicial en España”. Además, aseguró que toma en cuenta las recomendaciones que Bruselas había expuesto repetidamente sobre la situación del Estado de derecho en España”.

De acuerdo con los populares, el acuerdo alcanzado permitirá ya en julio elegir a los miembros del órgano de gobierno de jueces y magistrados. Sin embargo, antes se torna necesario un pleno extraordinario del Congreso y asegurar “una composición equilibrada del CGPJ con 29 miembros acreditados”.

Una vez que se haya procedido a la elección del Gobierno de los Jueces, sus nuevos miembros tendrán la responsabilidad de redactar la ley que reforme cómo, de qué manera, se elegirán los jueces. En opinión del Partido Popular, según lo acordado la reforma debería garantizar un modelo de “participación directa”. Es decir, que permita a los jueces elegir a sus propios representantes.

Sin embargo, la vicepresidenta segunda y ministro del Trabajo, Yolanda Díaz, precisó que el acuerdo no contempla que los Jueces elijan directamente a los jueces. Dijo que “la pretensión del PP de no cumplir con el mandato constitucional y de que los jueces designasen a los propios miembros de la judicatura no está en el acuerdo suscrito”.

Pilar Alegría, ministra portavoz del Gobierno, manifestó satisfacción por el acuerdo alcanzado. Dijo que “sin duda es una buena noticia”. Recordó que en otros momentos parecía estar próximo el acuerdo y, sin embargo, las posibilidades “se truncaron en el último momento”. Este, en opinión de Alegría, “es un buen mensaje que lanzamos a todos los ciudadanos, que después de tantos días se puedan poner de acuerdo”, ha concluido.

Redacción Madrid