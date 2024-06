Baseball: venezuelani José Altuve e William Contreras tra i più votati per l’All-Star Game

CARACAS. – L’All Star Game della Major League Baseball é alle porte, l’attesissimo incontro di metá stagione é in programma il 16 luglio nel Globe Life Field, tana dei Texas Rangers. Tra i “peloteros” piú votati troviamo i due venezuelani José Altuve e William Contreras. I tifosi che vogliono dare il loro voto ai propri beniamini (ruolo per ruolo e nelle due leghe) possono farlo fino al 27 giugno sul sito della MLB.

Fino a questo momento, Altuve ha ricevuto 1,233,299 voti per difendere la seconda base dell’American League. Il giocatore in forza ai Houston Astros disputerà il suo nono “Classico di metá stagione”. Per numero di voti, il “pelotero” che é al secondo posto nella lista delle preferenze é Marcus Semien, dei Texas Rangers, con 963,423.

Dal canto suo, Contreras ha ricevuto 1,473,348 (é il venezuelano con piú voti in questo 2024) per rivestire il ruolo di catcher della squadra della National League. Per il giocatore in forza ai Milwaukee Brewers questa sará la sua seconda esperienza nell’All Star Game. Nella speciale graduatoria, il “pelotero” che é piú vicino al venezuelano é J.T. Realmuto, dei Filadelfia Filis con 1,081,907 voti.

Oltre ad Altuve e Contreras, nell’All Star Game potrebbero scendere in campo anche Andrés Giménez con 523,314 voti, Oswaldo Cabrera (364,667), Anthony Santander (808,100) e Salvador Pérez (1,033,099) nell’American League.

Nella squadra della National League il vessillo del Venezuela potrebbe sventolare grazie a Luis Arráez con 1,133,342 preferenze, seguono Orlando Arcia (290,712), Willson Contreras che nonostante il suo infortunio ha ricevuto 247,286 voti.

Va segnalato che la Lega vincente nell’All Star Game avrá l’onore di disputare quattro gare su sette in casa nelle World Series.

(di Fioravante De Simone / redazione Caracas)