Calcio venezuelano: Salomón Rondón chiuderà la sua carriera nella Liga Futve?

CARACAS. – La Vinotinto ha iniziato nel migliore dei modi il suo percorso nella Coppa America 2024: vittoria in rimonta 2 – 1 con l’Ecuador. Tra i protagonista in campo Salomón Rondón che ha portato a casa il premio di miglior giocatore della partita.

Nato a Caracas nel 1989 è una prima punta tecnica e dal gran fisico, ma capace di muoversi con buona agilità. Il suo talento l’ha portato ad indossare le maglie di “Unión Deportiva Las Palmas”, “Málaga”, “Rubin Kazán”, “Zenit”, “West Bromwich”, “Newcastle”, “Dalian Pro”, “CSKA Mosca”, “Everton”, “River Plate” e attualmente in forza al Pachuca. Con la formazione messicana ha vinto la “ConcaChampions”. Ma i suoi primi passi tra i professionisti sono stati con l’Aragua nella Liga Futve.

Durante la sua partecipazione a “La Vinotinto Podcast”, programma condotto da Esthefany Kolman ed Hernán Rodríguez, ha parlato un po’ di tutto ed ha svelato che vorrebbe chiudere la sua carriera giocando nella Primera División venezuelana, facendo un’occhiolino al Caracas..

“L’Aragua mi ha dato tutto, però sono tifoso del Caracas” – confessa Rondón a “La Vinotinto Podcast”, aggiungendo – “Se mi dicessero: giocheresti con il Caracas gli ultimi anni della tua carriera? Direi subito di si”.

“Il gladiatore” ha precisato anche che si dovrebbero verificare certe condizioni per approdare ai “Rojos del Ávila”. Rondón non ha nascosto il suo dispiacere per l’attuale situazione che vive il calcio venezuelano.

“Sono rattristato per i risultati ottenuti nella Coppa Libertadores da Caracas e Deportivo Táchira, lo stesso vale per le squadre che erano nella Coppa Sudamericana” ha dichiarato il campione nato a Caracas 34 anni fa.

Le dichiarazioni di Salomón Rondón hanno acceso le aspettative tra i tifosi dei “Rojos del Ávila”, ma al momento la possibilitá che rinforzi la sua squadra del cuore é lontana. Al momento, il bomber venezuelano é impegnato con la nazionale della Coppa America. Rondón scenderá nuovamente in campo domani, alle 21:00 (ora di Caracas), per affrontare il Messico nella seconda giornata della fase a gironi. Nell’altra sfida del girone se la vedranno Ecuador e Giamaica: calcio d’inizio alle 18:00.

(di Fioravante De Simone / redazion Caracas)