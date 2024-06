Maturità, seconda prova: Platone, funzioni e Autonomia Differenziata

MADRID. – L’Autonomia Differenziata è oggetto della prova per l’istituto tecnico ITIA (Informatica e telecomunicazioni indirizzo informatica) per cui gli studenti dovranno occuparsi di far confluire i dati dei fascicoli pubblici in quelli privati, così come previsto da una delle missioni del PNRR.

Agli studenti degli istituti tecnici a indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing, per la prova di Economia Aziendale, è stato presentato il caso di una piccola e media impresa italiana nel settore dell’elettronica, dell’elettromeccanica e dell’elettromedicale, alle prese con progetti di sviluppo in ottica sostenibilità e di ricambio generazionale.

Per i maturandi degli Istituti Professionali la prova verte invece sulle proprietà dei materiali utilizzati nei processi produttivi e sulle tecnologie e le tecniche per la lavorazione dei prodotti sono al centro della prova degli Istituti professionali con il nuovo ordinamento. I maturandi di questi istituti hanno fino a 6-12 ore per eseguire la prova, in viene chiesta loro l’analisi e le possibili soluzioni di problemi tecnici relativi ai materiali e/o ai componenti, ai sistemi e agli impianti del settore di riferimento.