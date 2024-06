Cataluña, cada día más cerca la repetición electoral

MADRID – Todavía en alta mar. La posibilidad remota de una repetición electoral ya no se antoja tan remota. No hay candidato a la presidencia de la Generalitat. No, por ahora. Lo ha constatado Joseph Rull, presidente del Parlament, luego de la ronda de conversaciones con los representantes de los grupos parlamentarios catalanes.

Tic-tac. Las agujas del reloj comenzaron a correr. El pleno ha sido convocado para el próximo 26 de junio. Será entonces cuando se oficializará lo que ya todos saben: no hay candidato a la investidura. Estos tendrán hasta el 26 de agosto para buscar las alianzas necesarias.

Salvador Illa, líder del Partido Socialista Catalano, y Carles Puigdemont, número 1 de Junts, no han logrado los apoyos requeridos. Por eso, han solicitado más tiempo, para someterse al pleno de investidura.

Todo está en manos de Erc. Los republicanos tienen la clave de la investidura. Illa, quien ya tiene amarrados los votos de Comuns, necesita el respaldo de Erc para alcanzar la mayoría requerida. Por su parte, Puigdemont lo tiene más complicado. De hecho, sumar sus votos a los de Erc no será suficiente para aspirar a la investidura. Necesitará de la abstención del PSC. Y este, de no haber marcha atrás de última hora, ya descartó esa eventualidad. Las presiones de Puigdemont, quien amenazó con retirarle el apoyo al Gobierno, no parecen haber hecho mella en la decisión del presidente Sánchez de no dar su brazo a torcer.

Erc atraviesa por una crisis existencial de grandes proporciones. No tiene interés en una repetición electoral que podría profundizar el conflicto entre corrientes internas. Marta Rovira, secretaria general de Erc dijo que los republicanos no serán “responsables de una repetición electoral si el resto de los partidos políticos que han ganado las elecciones no se mueven”. Invitó al PSC y a Erc a explicar qué piensan hacer y cómo. Y aseguró que Erc está lista para “salir a negociar, a jugar políticamente” para permitir una investidura. Sin embargo, Precisó que, para que eso sea posible, “Puigdemont tendrá que explicar que hará si vuelve” e “Illa debe presentar un programa” preciso y convincente.

De no aparecer candidatos a la investidura antes del 26 de agosto, se pondrá en marcha la cuenta atrás. Y las elecciones se repetirán el 13 de octubre.

Redacción Madrid