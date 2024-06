Baseball: muore lo storico Willie Mays, uno dei ‘peloteros’ venezuelani più famoso

CARACAS. – Lutto nel mondo del baseball! É morto il “Hall of fame” Willie Mays, uno dei peloteros che ha lasciato il segno non solo nel mondo dello sport, ma anche nella cultura venezuelana. In carriera, Mays ha difeso le maglie dei New York Giants (poi diventati San Francisco Giants) e New York Mets. A questo si aggiungono un titolo delle World Series, 2 MVP, 24 convocazioni per l’All Star Game, Roockie of the year, 12 guanti d’oro ed altri riconoscimenti. Fin qui la storia é nota a tutti, ma forse molti non conoscono com’é entrato nella cultura venezuelana il pelotero nato in Alabama il 6 maggio 1931.

Tra i venezuelani é comune sentire l’espressione “Non fare il Willie Mays! Per riferirsi a una persona che vuole fare le “orecchie di mercanti” in una situazione.

Per capire quando é nata questa espressione bisogna salire sulla macchina del tempo e trasportarsi al 1955. Durante la Serie del Caribe che si stava disputando nello stadio Universitario, lo statunitense era in forza ai Cangreros de Santurce. Con la formazione porticana, nei primi 12 turni di battuta, Mays non era riuscito ad andare a segno.

Al 13º turno alla battuta nella sfida contro il Venezuela (che in quell’occasione era rappresentata dai Navegantes del Magallanes) si sblocca. E lo fa nel migliore dei modi con un fuoricampo contro uno dei lanciatori storici della pelota venezuelana, Ramón Monzant. Sfortunatamente questo homerun arriva nella parte bassa dell’undicesimo inning lasciando senza possibilitá di reazione ai Navegantes. Da quel momento, Willie Mays ha inanellato una scia positiva di 10 hits in 12 turni di battuta.

Dopo questa prestazione dello statunitense, i tifosi venezuelani iniziarono a vociferare: “Willie stava facendo lo scemo!”, poi questo modo si é trasformato in: ¡Hey, no te hagas el Willie Mays!” (Hey, non fare il Willie MAys!” , in italiano). Questa storia l’ho sentita raccontare in occasione di una radiocronaca di una partita dei Navegantes del Magallanes.

Riposa in pace, Willie! Grazie per averci regalato questo modo di dire!

(di Fioravante De Simone / redazione Caracas)