Un viaggio musicale attraverso l’America Latina: “Caleidoscopio Latinoamericano” alla Casa de Valencia di Madrid

MADRID. – Il prossimo 22 giugno, alle ore 20:00, la Casa de Valencia di Madrid ospiterà la serata musicale: “Caleidoscopio Latinoamericano”. Questo spettacolo si inserisce nel prestigioso FIMIM, il “Festival Internacional de Música Iberoamericana de Madrid”, patrocinato dall’UNESCO. Il festival, che celebra la ricca eredità musicale dell’America Latina, promette una serata di melodie e ritmi che attraversano il continente americano, offrendo al pubblico un’esperienza sonora originale e coinvolgente.

I protagonisti della serata

La voce straordinaria di María Cangiano e la maestria alla chitarra di Carlos Wernicke saranno i protagonisti di questa serata speciale. María Cangiano, cantante argentina, è conosciuta per la sua capacità di trasmettere emozioni profonde attraverso un’interpretazione autentica dei brani latinoamericani. La sua voce potente e versatile che sa adattarsi ai diversi stili musicali del continente la rende un’apprezzata artista nel panorama musicale attuale.

Carlos Wernicke, chitarrista e arrangiatore, accompagnerà Cangiano con la sua abilità tecnica e sensibilità artistica. Wernicke, con il suo talento nell’arrangiare e interpretare brani tradizionali e contemporanei, porterà un tocco speciale alla serata, creando un dialogo musicale ricco di sfumature.

Il programma della serata

“Caleidoscopio Latinoamericano” è più di un semplice concerto; è un viaggio attraverso la diversità culturale e musicale dell’America Latina. Il repertorio spazierà da tanghi e milonghe argentine a boleri e son cubani, passando per bossa nova brasiliana e canti popolari andini. Ogni brano selezionato rifletterà una parte della storia e delle tradizioni dei diversi paesi latinoamericani, creando un mosaico musicale variegato e affascinante.

Un evento da non perdere

L’evento si terrà nella suggestiva cornice della Casa de Valencia, situata in Paseo del Pintor Rosales 58, un luogo che da sempre accoglie iniziative culturali di alto livello. Il costo del biglietto è di 14 euro, una cifra accessibile che permette di sostenere il festival e gli artisti coinvolti. Per assicurarsi un posto, è possibile prenotare chiamando al numero 915498401.

L’importanza del FIMIM

Il “Festival Internacional de Música Iberoamericana de Madrid” (FIMIM) è un appuntamento annuale che celebra la ricchezza e la diversità delle tradizioni musicali iberoamericane. Sotto l’egida dell’UNESCO, il festival non solo promuove la cultura e la musica, ma favorisce anche lo scambio culturale e il dialogo tra i popoli. Eventi come “Caleidoscopio Latinoamericano” rappresentano un’opportunità per il pubblico di immergersi in sonorità lontane e affascinanti, scoprendo le radici comuni e le peculiarità di ciascuna tradizione musicale.

Lasciatevi trasportare dalla voce di María Cangiano e dalla chitarra di Carlos Wernicke in un viaggio musicale attraverso l’America Latina. Un evento che promette di essere un’esperienza indimenticabile per tutti gli amanti della musica e della cultura.