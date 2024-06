Ucraina, Pechino risponde a Blinken: “Nessun supporto a Mosca, da USA una fake news”

MADRID. – Il portavoce del ministero degli Esteri cinese, Lin Jian, ha risposto a distanza alle affermazioni del segretario di Stato americano Antony Blinken, che è tornato ad esortare Pechino a “smettere” di sostenere lo sforzo bellico russo in Ucraina. Jian ha replicato affermando che quelle di Washington sono “informazioni false” alle quali “noi ci opponiamo risolutamente”. Gli Usa, ha aggiunto l’esponente del regime di Pechino, “non hanno alcuna prova” di quanto da loro sostenuto.

Le dichiarazioni di Blinken sono state fatte ieri nel corso di una conferenza stampa congiunta a Washington con il segretario generale della NATO Jens Stoltenberg. Per Blinken, i cinesi “Forniscono un supporto essenziale al complesso militare-industriale russo”, dovuto al fatto che “il 70% delle macchine utensili importate dalla Russia proviene dalla Cina” e “il 90% della microelettronica”.

Ciò, a detta di Blinken, “permette alla Russia di mantenere questa base militare-industriale, di mantenere la macchina da guerra, di mantenere la guerra. Tutto ciò deve quindi finire”, ha chiosato. “La Cina non può avere entrambe le cose. Non può continuare ad avere normali relazioni commerciali con i paesi europei e allo stesso tempo alimentare la più grande guerra che abbiamo conosciuto in Europa dalla Seconda Guerra Mondiale”, ha dichiarato Stoltenberg, che ha sottolineato la “necessità” che a Pechino vengo “imposto un costo” per il suo sostegno alla Russia.

“Per quanto riguarda la crisi ucraina, la Cina non ha mai gettato benzina sul fuoco né cercato di trarre vantaggio dalla situazione, e si è sempre dedicata ai colloqui di pace”, ha risposto oggi il portavoce della diplomazia cinese. “La Cina non fornisce armi a nessuna delle parti in conflitto, controlla rigorosamente le esportazioni di beni civili e militari e ha ricevuto elogi dalla comunità internazionale”, ha aggiunto.