Puigdemont, il “finanziamento unico” un ricatto e “uno scandalo”

Con un messaggio sul social-network “X”, Puigdemont ha gridato allo scandalo e accusato il presidente del Governo, Pedro Sánchez, di “ricattare” ERC offrendogli “un potenziamento del sistema di finanziamento regionale”. Il capo del Governo, intervistato dal quotidiano “La Vanguardia” ha considerato “compatibile migliorare il sistema di finanziamento regionale a livello multilaterale e allo stesso tempo articolare un finanziamento unico per un territorio”, la Catalogna, che ritiene “importante”.

Per Puigdemont che, come il socialista Salvador Illa vincitore delle elezioni regionali, aspira alla presidenza della “Generalitat”, la proposta del capo del Governo rappresenta “uno scandalo in tutti i sensi”.