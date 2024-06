Sul monte Bianco la pizza napoletana verace più alta d’Europa

ROMA. – L’Associazione Verace Pizza Napoletana arriva sul Monte Bianco per il primato della pizza più alta d`Europa: lunedì 1 luglio alle 15 andrà in scena uno spettacolo culinario che supera quota 3.000 metri, realizzato nel villaggio alpino di Courmayeur, precisamente sul punto più alto della funivia Skyway Monte Bianco a Punta Helbronner. Qui un team di maestri pizzaioli AVPN darà il via a un tributo alla cultura della vera pizza napoletana.

“Un grande evento che affonda le sue radici – afferma Antonio Pace, presidente di AVPN – nel progetto ‘Pizza Napoletana no limits, no borders’, la filosofia che già da tempo contraddistingue la nostra associazione e dimostra come, dopo 40 anni, grazie alla nostra attività la pizza napoletana abbia superato tanto i confini geografici quanto le barriere sociali”.

Verrà allestita una postazione pizzeria nel punto più alto d`Italia, dove un team di professionisti e ingegneri dell`azienda Marana assemblerà il forno a legna progettato ad hoc in questi mesi per questa occasione; un forno studiato per garantire le fonti di calore richieste dalla Vera Pizza Napoletana anche con le particolarissime condizioni di carenza di ossigeno oltre che climatiche presenti in alta quota.

Protagonisti di questo grande traguardo saranno i maestri pizzaioli Domenico Martucci, Mirko D’Agata, Cristiano De Rinaldi e Pasquale Mormile, guidati dal Segretario Generale Paolo Surace e dall`Istruttore Salvatore De Rinaldi.

