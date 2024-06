La deuda externa per cápita de Venezuela es de 6.800 dólares

CARACAS – El economista y profesor universitario, Daniel Cadenas, calcula que la deuda externa de Venezuela por habitante es de 6.800 dólares, cifra que estima sobre la base de economistas que indican que la deuda pública externa de los últimos 25 años está alrededor de 180.000 millones de dólares.

Advirtió que si Venezuela no paga su deuda, no tiene acceso al financiamiento externo, lo que complica la sostenibilidad de las finanzas públicas. Por ende no cuenta con recursos para invertir en infraestructura pública y su desarrollo.

Indicó que el país está en una encrucijada porque necesita reestructurar su deuda pero tiene grandes problemas para hacerlo, pero aunque es una salida difícil, no es imposible lograrlo; sin embargo, se requiere un cambio de mentalidad, reformas institucionales y un esfuerzo conjunto para una visión de futuro.

Finalmente, señaló como arriesgado decir con certeza de cuánto es el tamaño en dólares nominales de la economía venezolana actualmente.

Redacción Caracas