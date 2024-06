Russia, Putin “chiama” gli scienziati di tutto il mondo

MADRID. – Putin lancia la “pesca dei cervelli”, soprattutto esperti nel campo della fisica nucleare, a livello internazionale. In un incontro con i rappresentanti di diverse istituzioni scientifiche dalla Federazione russa e alla presenza di diversi sovventori della ricerca, il leader del Cremlino ha sottolineato che la Russia è “interessata ad attrarre specialisti e scienziati altamente qualificati da tutto il mondo. Devono arrivare da noi e vivere qui senza problemi. È un tema che esamineremo sicuramente con attenzione”.

Putin ha quindi invitato le regioni a creare buone condizioni di vita per specialisti e scienziati stranieri qualificati. “Penso che il problema non debba essere risolto solo a livello federale, ma anche a livello regionale. Dobbiamo creare buone condizioni di vita per coloro che vengono e vogliono lavorare”, ha detto il presidente.

Putin ha osservato che in alcuni paesi, per vari motivi, “non legati nemmeno all’attuale situazione di politica estera”, la ricerca “nel campo della scienza nucleare viene interrotta e le centrali nucleari vengono chiuse”. Quindi “Gli specialisti in queste aree semplicemente non hanno nessun posto dove andare e vorrebbero venire da noi. Dobbiamo solo creare le condizioni per questo e noi, ovviamente, lo faremo”.