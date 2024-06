Le interviste impossibili: un incontro con Giacomo Leopardi a Madrid grazie all’Associazione Marchigiani in Spagna

MADRID. – L’Associazione Marchigiani in Spagna mette in scena la prima di una serie di particolarissimi incontri: Le interviste impossibili. Il 13 giugno alle ore 20:00 presso il ristorante Mena Apulian Food in calle Humilladero 16 a Madrid, la giornalista Mariza Bafile intervisterà il poeta Giacomo Leopardi, interpretato dall’attore Fabio Bussotti.

Avremo la possibilità di immergerci nella vita e nell’opera di uno dei più grandi poeti italiani. Attraverso un dialogo immaginario, Mariza Bafile ci farà scoprire i pensieri più profondi del Leopardi, esplorando i temi della sua poesia, dalla malinconia all’amore per la natura, dalla riflessione sulla vita alla ricerca del senso dell’esistenza.

Fabio Bussotti, con la sua magistrale interpretazione, darà voce alle parole del sommo poeta, rendendolo vivo e presente come mai prima d’ora. Un’esperienza emozionante che permetterà al pubblico di conoscere da vicino il poeta e la sua opera, in un contesto intimo e suggestivo.

Bussotti, attore di teatro e di cinema, si è diplomato presso la Bottega Teatrale di Firenze ed ha lavorato in teatro con registi quali Adolfo Celi, Alvaro Piccardi, Ermanno Olmi e molti altri.

Nel cinema, tra gli altri, con Liliana Cavani, Federico Fellini, Mario Monicelli. Ha vinto nel 1989 il Nastro d’argento come migliore attore non protagonista per il film “Francesco” di Liliana Cavani.

Allievo di Vittorio Gassman, è stato impegnato in teatro al fianco di Alessandro Gassmann in “La Parola ai Giurati” e in tv tra i protagonisti della fiction “Dottor Clown” diretta da Maurizio Nichetti.

È anche sceneggiatore e scrittore. Nel 2008 ha pubblicato il suo primo libro, L’invidia di Velázquez, romanzo giallo che ha per protagonista il commissario Flavio Bertone. Successivi sono Il cameriere di Borges, Le lacrime di Borromini, Al cuore di Beckett e San Francesco a Central Park, appartenenti alla serie delle indagini del commissario Bertone.

L’evento si svolgerà giovedì 13 alle ore 20:00, presso il ristorante Mena Apulian Food, un luogo che celebra la tradizione culinaria italiana in un ambiente accogliente e familiare. La serata sarà arricchita da un menù speciale preparato dal sempre attivo titolare del locale Attilio Mingolla.

Le interviste impossibili è un appuntamento da non perdere per tutti gli amanti della letteratura, della cultura italiana e per chiunque desideri approfondire le sue conoscenze su Giacomo Leopardi in un modo nuovo e originale.

Redazione Madrid