Coppa Venezuela: Caracas a caccia della prima vittoria contro Metropolitanos, mentre Táchira ospiterà Ureña

CARACAS – Due delle big del calcio venezuelano scenderanno in campo nella Coppa Venezuela a caccia di risultati positivi che gli permettano di riscattarsi da quelli ottenuti nel Torneo Apertura della Liga Futve: il Caracas se la vedrá con il Metropolitanos, mentre il Deportivo Táchira sfiderá l’Ureña.

Nello stadio Olímpico, i “Rojos del Ávila” che nella gara d’esordio sono stati battuti in rimonta (2 – 1)) dal Deportivo Miranda dell’italiano Andrea Fabri ospiteranno il Metropolitanos. La squadra allenata da Henry Meléndez non ha margine d’errore se vuole sperare di superare il turno nella coppa nazionale. Dal canto suo, i “Violetas” torneranno in campo dopo la finale del Torneo Apertura persa (3 – 0) contro il Carabobo. Il match é in programma giovedí alle 18:00.

Nel girone B, il Yaracuanos vuole estendere la sua scia positiva nella “Coppa Venezuela” dopo la vittoria 0 – 2 in casa del Carabobo. In questa giornata, “los Colosos de Sorte” ospiteranno domani alle 15:30 tra le mura del Florentino Oropeza l’Academia Puerto Cabello.

Il Deportivo Táchira dell’italo-venezuelano Eduardo Saragó esordirá in questa edizione della Coppa Venezuela nel Polideportivo Pueblo Nuevo l’Ureña: calcio d’inizio giovedí alle 18:00.

Nella denominata “Ciudad Jardín” si affronteranno Aragua e Maritimo La Guaira.

Completeranno questa seconda giornata della fase a gironi della Coppa Venezuela: Angostura – Bolívar (giovedí alle 18:00, stadio Ricardo Tulio Maya), Anzoátegui – UCV, Portuguesa – Zamora (giovedí alle 18:00 stadio Agustín Tovar), Monagas – Atletico La Cruz (giovedí alle 18:00, stadio Monumental) e Trujillanos – Deportivo Rayo Zuliano (giovedí alle 16:00, stadio José Alberto Pérez).

(di Fioravante De Simone / redazione Caracas)