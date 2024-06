Europee, virata a destra per i tedeschi: Afd supera l’Spd di Olaf Scholz

MADRID. – Virata a destra per la Germania, con il partito dei socialdemocratici del cancelliere Olaf Scholz che ha conquistato solamente la terza posizione con il 13,9%. I conservatori del Cdu-Csu sono i primi con circa il 30% dei voti, mentre la destra dell’Afd festeggia il suo 15,9%.

Scholz, dunque, è il grande sconfitto dal voto dei tedeschi insieme al partito dei Verdi, scesi all’11,9% a fronte del successo ottenuto nel 2019 con il 20,5%. Il neonato partito Sahra Wagenknecht Alliance (Bsw) ha raggiunto il 6,2%, mentre The Left si è fermato al 2,7%.

Tuttavia, il portavoce del governo tedesco Steffen Hebestreit ha fatto sapere che la data naturale delle elezioni non sarà anticipata, come successo in Francia con lo scioglimento dell’Assemblea nazionale e la convocazione anticipata delle elezioni legislative, volute dal presidente francese Macron.

Al riguardo, ha commentato anche il vicepresidente del Consiglio di sicurezza della Federazione Russa, Dmitrij Medvedev, il quale su X si è rivolto a Macron e Scholz sottolineando che i risultati sono il risultato del sostegno all’Ucraina, delle politiche economiche e migratorie europee: “È ora di andare in pensione. Al mucchio di ceneri della storia”, ha dichiarato Medvedev.