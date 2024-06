Coppa Venezuela: tanti colpi di scena nella prima giornata della fase a gironi

CARACAS. – La Coppa Venezuela é un torneo che spesso ci regala risultati inaspettati: squadre di serie minori che battono una big ed arrivano fino alle fase decisiva. In questo 2024, la coppa nazionale non poteva deluderci, sono infatti arrivati i ko di Carabobo (0 – 2 con il Yaracuanos) e Caracas (2 – 1 con il Deportivo Miranda).

La formazione allenata dallo spagnolo Diego Merino, che pochi giorni fa alzato al cielo la coppa del Torneo Apertura, ha dovuto arrendersi al Yaracuanos vittorioso per 0 – 2 con una doppietta di Víctor Viez (5’ e 36’).

Nello stadio Brigido Iriarte, al Caracas di Henry Melendez non é bastato il gol di Bryant Ortega (3’) nel primo tempo per aggiudicarsi l’intera posta in palio contro il Deportivo Miranda. Nella ripresa, la formazione allenata dall’italiano Andrea Fabbri é stata protagonista di una rimonta pazzesca grazie alle reti di Rodrigo Febres (51)) e Radamés Davis (87’).

Nella cittá di Mérida, l’Estudiantes ha superato per 4 – 2 a El Vigía con una tripletta di Ander Izarra (1’ 18’ e 33’), che stava disputando la sua prima gara da professionista. Per gli “académicos” ha arrotondato il risultato Cristian Rivas (84’). Per la formazione ospite sono andati a segno Salomón Mosquera (41’) e Cristian Dávila (87’).

Vittoria facile (3 – 0) per il Deportivo La Guaira sull’Aragua con reti di Edder Farías, Maiken González e Yehová Osorio.

Nello stadio Agustín Tovar, lo Zamora ha superato 1 – 0 l’Academia Rey con una rete di Yeangel Montero (84’).

Hanno completato la prima giornata della Coppa Veneuela 2024

Nueva Esparta – Academia de Anzoátegui 0 – 1

Héroes de Falcón – Trujillanos 1 – 0

Atlético La Cruz – Dynamo Puerto 4 – 0

Ureña SC – Real Frontera 3 – 1

Bolívar – AIF 0 – 0

(di Fioravante De Simone / redazione Caracas)