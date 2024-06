Riecco la Social card: 676 milioni per 1,3 milioni di famiglie

MADRID. - Circa 676 milioni di euro di budget totale, 500 euro per ogni tessera, 1.3 milioni di famiglie beneficiarie (30mila in più rispetto al 2023): ecco la nuova social card, ufficialmente carta "Dedicata a te", presentata dal ministro per la Sovranità alimentare Francesco Lollobrigida all'antivigilia delle elezioni europee, anche se la carta "partirà dal 1 settembre, per venire incontro ai comuni" e sarà uno strumento "che crediamo eviterà che le risorse finiscano in mano a persone che non ne avrebbero titolo, come avvenuto per altre misure distribuite disordinatamente. Ogni riferimento a misure come il reddito . . .

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati.

Abbonati se vuoi leggerlo, oppure fai il login se sei già abbonato.