Giulia Innocenzi: “La Comunità Europea sovvenziona e rende possibili gli allevamenti intensivi con i soldi di tutti i cittadini”

La politologa e scrittrice è venuta in Spagna per presentare Food for Profit, un documentario che include una dura indagine sui rapporti tra la lobby dell’industria della carne e la politica, e che è diventato il film più visto nelle sale italiane

A quarant’anni, Giulia Innocenzi ha una carriera impressionante. Prima del suo trentesimo compleanno, ha messo alle corde l’onnipotente Berlusconi in un confronto pubblico faccia a faccia. Laureata in scienze politiche, ha pubblicato un romanzo, un libro intervista a Margherita Hack e due libri d’inchiesta, Tritacarne Perché quello che mangiamo può salvarci la vita. E il nostro mondo e VacciNazione Oltre l’ignoranza e il pregiudizio Tutto quello che davvero non sappiamo sui vaccini in Italia. Ha condotto diversi programmi televisivi e per oltre un decennio è stato giornalista d’inchiesta.

Dal 2017, Innocenzi ha realizzato per la televisione sei puntate di Animali come noi, inchieste sotto copertura sul mondo dello sfruttamento animale. L’abbiamo intervistata durante la sua recente visita a Madrid e Barcellona, dove è venuta a presentare il suo lavoro più recente, Food for profit.

Che cos’è Food for profit?

Food for profit è un documentario che ci mostra come la Comunità europea sovvenzioni e renda possibili gli allevamenti intensivi con i soldi di tutti i cittadini, grazie al lavoro dei lobbisti e alla loro influenza nel Parlamento europeo.

Come è nato il progetto?

Sono dieci anni che faccio ricerche sugli allevamenti intensivi e volevo scoprire come si sono sviluppati fino a diventare quello che sono oggi. Dopo due anni Pablo D’Ambrosi si è unito al progetto. Poiché non riuscivamo a trovare nessuno che ci finanziasse, abbiamo creato la nostra società di produzione, Pueblo Unido. In mancanza di finanziamenti, ci sono voluti cinque anni per finire il film.

Non ci sono state case di produzione o piattaforme che hanno sostenuto il progetto?

No. Le case di produzione non volevano esporsi a problemi legali, e molte sono legate a gruppi imprenditoriali, e le piattaforme hanno detto che di solito non includono contenuti politici, e questo documentario è ovviamente politico.

Come ha fatto a finanziarlo?

Sono praticamente andato a chiedere l’elemosina con un piattino. Ricordo che ho pianto la prima volta che mi hanno dato venti euro. Poi le organizzazioni animaliste e i singoli hanno cominciato a donare, chi più chi meno. In totale il documentario è costato duecentocinquantamila euro, ma né Pablo né io abbiamo ricevuto nulla per i cinque anni di lavoro. Ci sono anche grandi professionisti che hanno contribuito limitando i loro guadagni – facendosi pagare cifre simboliche, o nulla – per le musiche, la grafica, il montaggio. Per esempio, l’animazione finale è di Jonathan Reyes, un artista che non avremmo potuto permetterci, ma che ha creduto nel progetto.

E per la distribuzione?

La prima assoluta è stata al Parlamento europeo. Abbiamo ottenuto il sostegno di tre eurodeputati, il minimo necessario. Nessuno dei tre aveva visto il film e dopo si sono congratulati con noi. Poi abbiamo iniziato a proiettarlo nei centri pubblici, nei centri sociali, ovunque ce lo chiedessero. Abbiamo suggerito alle persone di richiederlo alle istituzioni o ai cinema locali. Il risultato è stato travolgente. Un giorno siamo stati contattati da un distributore interessato, Mescalito Film, che ha iniziato a proiettarlo nei cinema ed è diventato il film con il maggior numero di proiezioni in Italia e uno dei dieci film più visti nel Paese. È così da otto settimane. Ora speriamo che questo si ripeta in Spagna grazie a Versión Digital e soprattutto al pubblico. Pablo parteciperà a diverse proiezioni a Madrid e Murcia per parlare con il pubblico.

Negli ultimi vent’anni sono stati realizzati diversi documentari su temi simili, come Earthlings, Dominion, Cowspiracy, What the health, Seespiracy, ma nessuno di essi è uscito dal ghetto dei gruppi animalisti, nessuno è riuscito a passare così tante settimane nei cinema commerciali… Qual è la ragione di questo successo?

Credo che la ragione sia che questo documentario ha la particolarità di rivolgersi davvero a tutti. Non solo a chi è già vegano o amante degli animali, ma stiamo spiegando a tutti che stiamo finanziando di tasca nostra questo orrore degli allevamenti intensivi, evidenziando la complicità dell’industria della carne, delle lobby e dei politici. Questo ha spinto le persone ad andare al cinema e a consigliare il film.

In Italia è stato trasmesso in prima serata di domenica?

È stato trasmesso dalla televisione pubblica, perché questo tipo di documentario è considerato un servizio pubblico. E la televisione pubblica deve rimanere tale. I canali commerciali hanno legami con altre industrie, tra cui quella della carne, ed è difficile per loro trasmettere contenuti come questo. È stato necessario tradurlo perché ciò che viene trasmesso dalla RAI deve essere tradotto (l’originale ha parti sottotitolate), è stato un po’ accorciato, ma sono state aggiunte alcune immagini più forti, che abbiamo omesso dalla versione cinematografica per ovvi motivi. Vogliamo che il pubblico lo veda fino alla fine.

Dove è stato girato?

La ricerca è stata condotta in Italia, Spagna, Germania e Polonia. Siamo stati supportati da attivisti e organizzazioni animaliste. In alcuni allevamenti i ricercatori si sono addirittura infiltrati, in cerca di lavoro. Siamo poi andati a cercare di intervistare i proprietari degli allevamenti, che a volte negavano l’esistenza di pratiche così violente o poco igieniche, in altri casi le consideravano normali.

E al Parlamento europeo?

A Bruxelles ci siamo avvalsi dell’aiuto di un “bravo” lobbista, Lorenzo Mineo de Eumans, che ha incontrato diversi eurodeputati, rischiando di portare con sé una telecamera nascosta. Abbiamo avanzato proposte totalmente assurde, come lo sviluppo di maiali a sei zampe o di mucche con due mammelle, o di un tubo di scappamento per non inquinare. Incredibilmente, sono state accolte con assoluta normalità e “senza pregiudizi, per aumentare la produttività e i profitti”.

Queste interviste hanno dato risultati inaspettati…

Totalmente. L’europarlamentare del PSOE Clara Aguilera ha fatto una dichiarazione quando l’ho intervistata, dicendo che non avremmo sovvenzionato gli allevamenti in cui c’erano abusi sugli animali. Poi, con una telecamera nascosta, l’abbiamo ripresa mentre diceva che non le importava della felicità degli animali, che fossero polli, conigli o gatti, li avrebbe mangiati lo stesso. Queste dichiarazioni hanno suscitato un tale scalpore che la Aguilera non è più nelle liste del suo partito per le prossime elezioni, anche se ha dichiarato che non è questo il motivo. Anche il suo omologo italiano Paolo De Castro è stato escluso.

Avete saputo qualcosa di più da loro?

Clara Aguilera ha detto di averci denunciato al Parlamento europeo, ma non sappiamo perché ci abbia denunciato. Paolo De Castro ha minacciato di fare causa.

Avete ricevuto altre minacce, denunce o esposti?

Il nostro consulente legale ci aveva avvisato fin dall’inizio. Siamo una piccola casa di produzione e ci troviamo di fronte a società potenti con enormi risorse economiche e studi legali altrettanto potenti. Ecco perché nel documentario tutti i marchi e le insegne sono pixelati. Dopo le prime proiezioni, abbiamo ricevuto alcuni avvertimenti dalle aziende. La cosa buffa è che una delle diffide è arrivata da un’azienda che non compare nemmeno nel documentario e sulla quale non abbiamo indagato. Ci sarà un motivo…

Avete intenzione di denunciare qualche azienda?

Non ha senso. Se denunciassimo un’azienda, dovremmo consegnare il nostro materiale, e sarebbe sotto il segreto dell’indagine, non potremmo diffonderlo. D’altra parte, c’è del materiale registrato diversi anni fa. E soprattutto, le cattive pratiche riguardano un sistema, non un’azienda in particolare. È necessario cambiare il sistema, non basta chiudere uno stabilimento.

Politici e imprenditori sostengono che si creano posti di lavoro e che la gente ha bisogno di essere sfamata.

Le macro-aziende creano pochi posti di lavoro, ne distruggono di più. E c’è anche molto lavoro senza contratto, sfruttamento della manodopera, condizioni subumane. Una delle fattorie indagate carica gli animali di notte, e a lavorare sono immigrati senza permesso di lavoro o braccianti che lo fanno come seconda occupazione. L’area circostante è inquinata a livelli ingestibili. L’acqua consumata e inquinata è tale da avere un impatto diretto sulla salute della popolazione umana circostante.

In diversi Paesi ci si vanta della qualità di alcuni prodotti: in Italia, il made in Italy; in Spagna, il prosciutto iberico. Si dice che ci sono cattive pratiche in altri Paesi, ma non nel nostro.

In Europa non esiste una definizione di allevamento intensivo, non compare in nessuna normativa. Ma è noto che in tutti i Paesi il novanta per cento dei prodotti animali proviene da allevamenti intensivi. Molti prodotti, di cui tutti i Paesi vanno fieri per la loro “denominazione di origine controllata”, possono avere un’origine vergognosa.

Un’altra ragione addotta è che se non lo si fa in Europa, lo si farà in Cina.

In Cina, qualche decennio fa, la dieta era prevalentemente a base vegetale. Ora vogliono aumentare il consumo di proteine animali. Si stanno avvicinando ai sessanta chili all’anno per persona. L’Europa è a ottanta. Per una precedente ricerca, ho potuto recarmi in Cina e visitare la più grande fattoria, che può produrre due milioni di maiali all’anno. E un’altra verticale (ventisei piani, vicino alla famigerata città di Wuhan), che a pieno regime può ospitare 1,2 milioni di suini. È la risposta al rischio di nuove pandemie. I lavoratori vivono all’interno della fattoria con le loro famiglie e possono uscire solo per quattro giorni al mese. Quando tornano devono fare una giornata di quarantena, test e disinfezione totale. I gestori ci hanno detto che diversi imprenditori europei sono venuti a trovarli, interessati a copiare il modello. Anche uno spagnolo. Quindi, invece di essere la Cina a copiare i presunti modelli di eccellenza europei, siamo noi a copiare loro.

Che cosa possiamo fare noi, come semplici cittadini, al riguardo?

Sul nostro sito web avanziamo tre proposte concrete e realizzabili. La prima è smettere di sovvenzionare gli allevamenti intensivi con fondi pubblici attraverso la Politica agricola comune. La seconda è quella di imporre una moratoria immediata sulle macro-aziende, in modo da non autorizzare la costruzione e il funzionamento di nuovi impianti di questo tipo. In terzo luogo, la destinazione dei sussidi della Politica agricola comune (PAC) dovrebbe essere approvata da un’Assemblea dei cittadini, un meccanismo di partecipazione democratica della Comunità europea. Un gruppo di cittadini estratti a sorte decide, dopo aver ascoltato le argomentazioni degli esperti del settore, sia a favore che contro. Per rendere possibile tutto ciò, abbiamo bisogno di europarlamentari impegnati. Un gruppo di organizzazioni ha creato la piattaforma voteforanimals, attraverso la quale è possibile chiedere a tutti i candidati, Paese per Paese, di impegnarsi su dieci punti fondamentali, e si può vedere quali hanno già sottoscritto tutti o alcuni di questi punti, per decidere per chi votare alle prossime elezioni. Ma la prima azione politica che possiamo compiere ogni giorno è con la forchetta nel piatto, eliminando i prodotti animali dalla nostra dieta.

Lei è stato membro e candidato di partiti politici: pensa di tornare alla vita politica o preferisce rimanere nel giornalismo?

Penso di poter essere più utile come giornalista. Inoltre, il giornalismo che faccio è un’attività politica.

Altri progetti per il futuro?

Al momento vogliamo portare Food for Profit in tutta Europa, e vorremmo farlo prima delle elezioni, e poi nel resto del mondo. Con Pueblo unido abbiamo già un altro progetto, che non voglio rivelare per non allarmare chi potrebbe sentirsi osservato.

Quindi possiamo pensare che “El pueblo unido jamás será vencido”?

Sì, credo proprio di sì!

Food for profit sarà proiettato in Spagna nei cinema a partire dal 6 giugno. Informazioni aggiornate su tutte le proiezioni sia in Italia che in Spagna sono disponibili su https://www.foodforprofit.com/es/proyecciones. In alcuni cinema si terranno dibattiti con il regista Pablo D’Ambrosi e Lorenzo Mineo, coordinatore dell’ufficio europeo di Eumans e responsabile della ricerca a Bruxelles.

Per le elezioni europee del 2024, sulla piattaforma https://voteforanimals.it si può chiedere a tutti i candidati, Paese per Paese, di impegnarsi su dieci punti fondamentali.