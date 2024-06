Presidente Sánchez: “Seguiré al frente del Ejecutivo”

Begoña Gómez, esposa del jefe del Ejecutivo, citada a declarar en calidad de imputada por los presuntos delitos de corrupción y tráfico de influencia

MADRID – Contra viento y marea. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, vuelve a hacer uso de la epístola para comunicarse con los españoles y asegurarles que su decisión, “más firme que nunca”, es seguir al frente del Ejecutivo. El jefe de Gobierno confiesa haberse enterado “a través de los medios de comunicación, de la citación a Begoña como investigada el próximo día 5 de julio” Y añade que la “decisión se anuncia sólo cinco días antes de que se celebren elecciones al Parlamento Europeo, lo cual resulta extraño”. Subraya que “habitualmente, se ha seguido la regla no escrita de no dictar resoluciones susceptibles de condicionar el desarrollo normal de una campaña electoral y, por tanto, el voto de los ciudadanos”. En este caso, añade, “resulta evidente que esta práctica no se ha respetado”. Recuerda que, en su carta anterior, había denunciado “la deriva de una coalición reaccionaria capitaneada por el Sr. Feijóo y el Sr. Abascal – o por el Sr. Abascal y el Sr. Feijóo, tanto monta monta tanto -, para usar todos los medios a su alcance con el fin de quebrarme en el plano político y personal”. Señala que sus adversarios pretenden lograr “de manera espuria” lo que “no lograron en las urnas”,

Ayer el debate político fue polarizado per el desliz de Alberto Núñez Feijóo. El líder de los “populares”, entrevistado en Antena 3, abrió a la hipótesis de una moción de censura, apoyada por Vox y Junts, contra el presidente Sánchez. Eso sí, sujeta al dictamen de las urnas el domingo. Hoy, todos los focos han estado sobre Begoña Gómez, esposa del jefe de Gobierno. El Juez Juan Carlos Peinado le ha citado, en calidad de imputada por los presuntos delitos de corrupción y tráfico de influencia. Tendrá que presentarse el 5 de julio.

En Génova, aún sin recuperarse de la sorpresa y el desconcierto por las declaraciones de su presidente, buscaban cómo salir del apuro. La decisión del Juez les llegó como un regalo caído del cielo. Era lo que necesitaban para desviar la atención de un error aparente de estrategia que los socialistas buscaron aprovechar mediáticamente.

Así, mientras el Ejecutivo manifestaba extrañeza y malestar por un procedimiento considerado inusual, a tan solo cinco días de las elecciones europeas, los líderes del Partidos Popular volvieron a cargar contra el Gobierno. De hecho, Núñez Feijóo, luego de conocerse la citación de Begoña Gómez como investigada, instaba al presidente del Gobierno a que asumiera “su responsabilidad política inmediatamente”. El presidente de los conservadores reconocía que la citación a declarar “no supone automáticamente una sentencia condenatoria”, pero insistía en que la esposa del presidente del Ejecutivo “tendrá que dar las respuestas oportunas ante el juez”

“Un presidente que llegó hace seis años a La Moncloa diciendo abanderar la regeneración – ha afirmado categórico Núñez Feijóo – ha acabado con su esposa investigada en el juzgado. El señor presidente ha de dar una respuesta. Ha de hacerlo ya y ha de comunicar a la nación cuál es su decisión”.

Borja Sémper no ha sido menos duro en sus declaraciones. El portavoz de los “populares” dijo que para su partido los hechos, más allá de los que pueda ser la decisión de la justicia, “son de una inmoralidad que deberían tener consecuencias”. Y ha pedido al presidente del Gobierno que dé explicaciones.

Por su parte, Fernando Grande Marlaska, ministro de Interior ha confesado que la citación de la esposa del presidente del Gobierno le ha provocado “extrañeza”. Hizo referencia a la “constante campaña del fango”, que vincula a la derecha y a la extrema derecha, y ha asegurado que el gobierno sigue trabajando “por el bien del conjunto de la sociedad”.

También la portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría confesó que la citación de la esposa del presidente Sánchez le ha causado “extrañeza” pero, al mismo tiempo “tranquilidad”. Dijo estar segura de que, como dijo el informe de la Guardia Civil, “no hay nada”.

“Lo que aquí hay es una campaña del fango de la derecha y la ultraderecha – coincidió con el ministro de Interior -, del Partido Popular y Vox. Del señor Feijóo y el señor Abascal, y grupos de ultraderecha como Manos Limpias y Hazte Oír. Esta es la vergonzosa oposición que tiene hoy nuestro país. Fango y más fango”.

La cita con las urnas será en pocos días. Mientras tanto todo indica que el tono de la campaña electoral cobrará intensidad y la crispación seguirá subiendo como la espuma.