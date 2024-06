La coppia Herrera-Gonzales si aggiudica l’Abierto de Pool Italiano nel Centro Italiano Venezolano di Caracas

CARACAS. – Il pool italiano é un complesso “gioco” di concentrazione basato su fisica applicata, geometria e trigonometria. Assistere a una partita di questo affascinante sport é tanto spettacolare che gli amanti del calcio potremmo paragonarla con i calci di rigore in un torneo importante (noi italiani conosciamo bene questa esperienza tra il 1990 e 2000 ne abbiamo vissuto 4 tra mondiali ed europei).

Durante quattro giorni il Centro Italiano Venezolano di Caracas ha fatto da cornice all’Abierto de Pool Italiano durante il quale i migliori esponenti di questa disciplina sportiva si sono dati battaglia.. Tra i top player c’erano le campionesse italo-venezuelane Mirjana Crujicic Sarnelli e Patrizia Petricca.

“É il nostro primo evento open dove hanno partecipato 14 coppie di altissimo livello” – spiega Giancarlo Iannarilli, presidente della commissione di pool del CIV di Caracas, aggiundendo – “L’idea é trascorrere un momento ameno ed incentivare i giovani alla pratica di questo sport”.

Ad aggiudicarsi la vittoria é stata la coppia Francisco Herrera – Luis Gonzales, mentre al secondo posto sono arrivati gli italo-venezuelani Angelo Iannarilli e Giancarlo Iannarilli.

Per alcuni dei partecipanti l’Abierto de Pool Italiano é servito come preparazione per i Juegos Fedeciv che si disputeranno nel Centro Italiano Venezolano di Caracas tra il 3 e 7 luglio di quest’anno.

(di Fioravante De Simone / redazione Caracas)