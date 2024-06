Benvenuti a “Linea Azzurri”, il nuovo programma su Sportitalia che ha già conquistato il pubblico italiano! Andata in onda ieri, 2 giugno, la prima puntata, condotta da Barbara Politi, ha visto un’intervista esclusiva con il campione di scherma Tommaso Marini e ha raggiunto quasi 160mila spettatori. Il programma, ideato da Angelo Maietta e patrocinato dal CONI, proseguirà domenica 9 giugno con Alice Brivio che incontrerà la pentatleta Alice Sotero. Tra gli ospiti futuri, atleti come Sergio Massidda, Laura Rogora e Alessio Sartori. Non perdete gli appuntamenti settimanali, sempre alle 20 su Sportitalia.