In India hanno votato alle elezioni generali 642 milioni di persone

In India, 642 milioni di persone hanno votato alle elezioni generali, stabilendo un record storico. Tra loro, 312 milioni erano donne. La Commissione Elettorale annuncerà i risultati domani, con la probabile vittoria del primo ministro Narendra Modi, leader del Bharatiya Janata Party. Il commissario elettorale Rajiv Kumar ha elogiato l’incredibile partecipazione, sottolineando il potere della democrazia indiana. Con un’affluenza del 66,3%, leggermente inferiore rispetto al 2019, l’India ha utilizzato macchine elettroniche per un rapido conteggio dei voti. Gli exit poll indicano Modi sulla buona strada per un terzo mandato.