Bloomberg, la Russia sta cercando di subentrare alla francese Orano nello sfruttamento delle riserve di uranio in Niger

Secondo Bloomberg, la Russia, attraverso la sua azienda statale Rosatom, sta cercando di subentrare alla francese Orano nello sfruttamento delle riserve di uranio in Niger. Fonti a Mosca e nella regione hanno confermato contatti preliminari con la giunta militare nigerina per discutere le licenze minerarie. Orano detiene attualmente partecipazioni nelle miniere di Somair e Cominak, e nel progetto Imouraren. Ieri, il vice ministro della Difesa russo, Yunus-Bek Yevkurov, ha visitato Niamey per colloqui con il leader della giunta, Abdourahamane Tiani, concentrati su sicurezza, difesa e cooperazione economica.