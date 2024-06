Verso gli Europei, Spalletti sfida la Turchia di Montella: “Ho buone sensazioni”

MADRID. – Nel 2032 organizzeranno insieme il Campionato Europeo, intanto Italia e Turchia sono pronte ad affrontarsi in un’amichevole che per entrambe sarà una sorta di prova generale in vista di EURO 2024. Quello in programma domani sera allo stadio ‘Renato Dall’Ara’ di Bologna sarà l’ultimo test per Luciano Spalletti prima di ufficializzare la lista dei 26 convocati per l’Europeo, con il Ct che mercoledì avrà modo di valutare i calciatori non impiegati con la Turchia nella partita in famiglia con la Nazionale Under 20. Poi giovedì 6 giugno si conosceranno i nomi di chi volerà in Germania.

Intanto, dopo il forfait di Francesco Acerbi, la Nazionale ha perso anche Giorgio Scalvini: ieri il difensore dell’Atalanta nel recupero di campionato con la Fiorentina ha riportato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Anche per lui niente Europeo.

“E’ una di quelle cose che vorresti non capitassero mai – dichiara in conferenza stampa Luciano Spalletti – ce ne sono già successe un paio. Voglio mandare un grande abbraccio a Giorgio perché si rimetta presto, è uno che sa fare più cose e per dove sta andando il calcio c’è bisogno di calciatori così”.

All’ora di pranzo, insieme a Gianluca Scamacca, ha raggiunto Coverciano Federico Gatti, che preallertato venerdì scorso dal Ct si stava allenando in questi giorni a Torino: “Vederlo arrivare qui con le scarpe in mano, di rincorsa e tutto sudato è stata una grandissima cosa, un bel messaggio per dove vogliamo arrivare”. E a domanda specifica risponde: “Sì, Gatti verrà in Germania”.

In questi primi quattro giorni di raduno il commissario tecnico azzurro ha lavorato sulle gambe e sulla testa dei giocatori, che messe da parte le tossine di campionato e coppe sono ormai focalizzati al 100% sull’Europeo: “Ho sensazioni buonissime, la squadra sta lavorando in maniera molto seria e attenta. Siamo sulla strada giusta”.

Domani intanto l’Italia è attesa da un test probante con la Turchia di Vincenzo Montella. Non proprio uno sconosciuto per Spalletti, visto che dopo un passato da compagni di squadra nell’Empoli l’attuale Ct allenò ‘l’Aeroplanino’ prima alla Sampdoria e poi alla Roma: “Montella lo conosco bene. E’ uno sveglio, sveglissimo. All’Adana (la squadra turca che ha guidato dal 2021 al 2023, ndr) aveva già fatto vedere le sue qualità. La Turchia ha vinto il suo girone, da metà campo in su ha estro e qualità, ha ripartenze brucianti e calciatori che militano nelle squadre più forti al mondo. Sarà una partita importante e difficile, per quello che è il momento e per quello che dobbiamo mettere a posto”.

E venerdì chi non avrà giocato al ‘Dall’Ara’ potrà mettersi in mostra nella partita in famiglia con la Nazionale Under 20: “Un’altra gara che ci permetterà di fare delle valutazioni, l’abbiamo voluta organizzare per dare a tutti i ragazzi lo stesso minutaggio”.

Il Ct intanto ha anticipato alcune scelte sulla formazione che scenderà in campo al ‘Dall’Ara’: “Giocherà Orsolini, il centravanti sarà Retegui e il portiere Vicario”. Dopo aver fatto i complimenti al Bologna (“ha fatto un campionato bellissimo, ha meritato la qualificazione in Champions”), nella giornata dei numeri dieci, Spalletti ha voluto dedicare un pensiero ad un indimenticabile numero nove:

“Voglio ricordare Vialli con la sua faccia malinconica e quegli occhi forti e coraggiosi. Vogliamo averlo e respirarlo, anche se non sarà con noi. Tutti avremo un ruolo e lui sarà libero di interpretare tutto come era capace di fare”. E tornando sui numeri dieci il Ct risponde così a chi gli chiede se Pellegrini abbia le qualità per essere il dieci di questa Nazionale: “Sì, ma anche Barella perché ha le giocate che ti colgono di sorpresa”.