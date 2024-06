Messico, Claudia Sheinbaum eletta prima donna presidente

MADRID. – Con una vittoria schiacciante, Claudia Sheinbaum, 61 anni, candidata della coalizione di sinistra Seguimos Haciendo Historia, ha trovato la conferma ufficiale nelle ultime ore, diventando la prima donna presidente del Messico. La “presidenta” succederà dunque al suo mentore e leader uscente, Andrés Manuel López Obrador, la cui popolarità tra i poveri ha contribuito a guidarla al trionfo.

Sheinbaum, scienziato climatico di sinistra ed ex sindaco di Città del Messico, si è aggiudicata la presidenza con un vantaggio calcolato dalle autorità elettorali oscillante tra il 58,3% e il 60,7% dei voti. Anche la coalizione di governo guidata dal partito Morena di Sheinbaum sarebbe sulla buona strada per una possibile supermaggioranza di due terzi in entrambe le camere del Congresso, che consentirebbe alla coalizione di approvare riforme costituzionali senza il sostegno dell’opposizione. La grande vittoria di Sheinbaum è stata ampiamente anticipata dai sondaggi svoltisi nel corso della campagna elettorale.

Gálvez ammette la sconfitta

Da parte sua, la candidata dell’opposizione Xóchitl Gálvez ha ammesso la sconfitta dopo che i risultati preliminari mostravano che avrebbe ottenuto tra il 26,6% e il 28,6% dei voti. Al terzo posto si è piazzato Jorge Álvarez Máynez, il candidato del centrista del Movimiento Ciudadano, con il 9,9% delle preferenze.

“Per la prima volta nei 200 anni della repubblica diventerò la prima donna presidente del Messico”, ha detto Sheinbaum ai sostenitori tra gli applausi e i cori inneggianti di “presidente, presidente”. “Immaginiamo un Messico plurale, diversificato e democratico. Il nostro dovere è e sarà sempre quello di prenderci cura di ogni messicano, senza distinzioni”. In mattinata, il presidente uscente Andres Manuel López Obrador si è congratulato con Sheinbaum:

“Con tutto il mio affetto e rispetto mi congratulo con Claudia Sheinbaum che è uscita vittoriosa con ampio margine. Sarà la prima Presidente (donna) del Messico… ma anche il Presidente, forse, più votato di tutta la storia del nostro Paese”, ha detto in un video pubblicato su X.