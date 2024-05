2 giugno, Unicoop Firenze regala la Costituzione ai clienti

ROMA. – In occasione del 2 giugno, Festa della Repubblica, Unicoop Firenze promuove un’iniziativa dedicata alla Costituzione italiana: da oggi al primo giugno, in tutti i punti vendita della cooperativa, verrà distribuita una copia omaggio della Costituzione ai soci e clienti che potranno ritirarla alle casse. In totale verranno distribuite 250mila copie del testo costituzionale, corredato di una nota della presidente Daniela Mori.

L’iniziativa – spiega una nota – ha preso ispirazione anche da quanto affermato dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che, in occasione di Milano Civil Week 2024, ha ribadito l`importanza della carta costituzionale italiana, anche in chiave sociale.

“La nostra bella Costituzione – Daniela Mori, presidente del Consiglio di Sorveglianza di Unicoop Firenze – parla un linguaggio universale e continua ad essere un faro per un`Italia più giusta e più equa. Un testo che i padri costituenti scrissero guardando al futuro, che tutela diritti e riconosce doveri, in un costante e reciproco dialogo fra cittadini e Stato, stabilendo un patto di reciproca mutualità, con l`obiettivo primario di non lasciare nessuno indietro. Per questo, nei giorni precedenti il 2 giugno, festività in cui i nostri punti vendita restano chiusi, abbiamo deciso di omaggiare i nostri soci e clienti con una copia della Costituzione, auspicandone la rilettura da parte di tutti.

Questa iniziativa vede coinvolti anche i lavoratori della cooperativa, che avranno l’importante compito di distribuirla alle casse, e tutta la nostra organizzazione che è chiamata a svolgere quella funzione sociale riconosciuta proprio dall’articolo 45 della Costituzione. Ci auguriamo che sia, per tutti, un’occasione per riprendere in mano questo prezioso testo, scritto perché chiunque potesse leggere e capire la forza delle sue parole, e scritto con lungimiranza, perché i suoi principi universali potessero dare una risposta chiara anche nei tempi più oscuri e difficili”.

In occasione dell’iniziativa, Unicoop Firenze ha raccolto il contributo di alcuni giuristi e intellettuali (Francesco Clementi, Carlo Fusaro, Luciano Canfora, Elisabetta Catelani, Roberto Zaccaria) che si sono espressi sull’attualità della Costituzione, suggerendo la lettura di alcuni articoli e evidenziando l’importanza di iniziative di promozione della cultura della Costituzione, come pilastro fondante del vivere civile.

(Com/askanews)