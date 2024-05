Illuminati dai “Raggi di sole” di Nadia Buonomo

MADRID. – Lo scorso 23 maggio ha avuto luogo la presentazione del libro di Nadia Buonomo dal titolo “Rayos de sol”(Raggi di sole) nella cornice della Camera di Commercio italiana di Madrid. La serata è stata piacevole in quanto abbiamo potuto apprezzare non solo le doti di scrittrice e poetessa dell’autrice, ma anche e soprattutto quel lato umano che ci ha permesso di entrare ancor di più in sintonia con la sua vita e con la sua opera.

La presentazione è stata promossa dall’Associazione Latium e dall’Associazione Campania Felix. Hanno partecipato e collaborato alla riuscita della serata anche Naturasí e l’Accademia del Gusto con la Negrini per instaurare quel momento di convivialità sempre necessario.

Buonomo era accompagnata per l’occasione da Elisabetta Bagli, scrittrice e poetessa, che ha sottolineato aspetti non solo culturali dell’opera ma anche aspetti relativi alla genesi della stessa e da Francesca Villani che ha sottolineato cenni storici e geografici delle zone della Campania che costituiscono lo sfondo del libro, ovvero gli ambienti nei quali si muovono i protagonisti dello stesso. Inoltre, ci ha brevemente illustrato alcuni cenni mitologici della zona di notevole interesse per lo sviluppo della trama del libro.

Alcune domande sono state mosse anche dal pubblico particolarmente attento ed interessato.

Abbiamo potuto assistere anche alla proiezione di due video che ci hanno fatto comprendere ancor di più la personalità dell’autrice e il messaggio che ci vuole trasmettere attraverso la lettura dello stesso: non arrendersi mai e andare sempre avanti che la vita vale la pena di essere vissuta, perché c’è sempre un raggio di sole che farà capolino tra le nuvole.

Nei video abbiamo apprezzato un dialogo divertente tra Luca Del Vaglio, youtuber e Fausto Minervini, professore A.B.A. Brera che ci hanno spiegato il loro punto di vista inerente il libro di Nadia Buonomo. Nell’altro video invece, Libertad Betancourt dagli USA ci ha fatto comprendere quanto il linguaggio dell’amore e, soprattutto, dell’amore per la vita sia universale, in ogni latitudine e longitudine di questo nostro pianeta terra.

La presentazione si è conclusa con un video in cui si poteva apprezzare la raccolta di tante fotografie di persone entusiaste di aver letto il libro dell’autrice partenopea, testimoniando il loro desiderio di voler continuare a leggere altre storie scritte dalla sua penna. Quindi, aspettiamo il prossimo libro di Nadia Buonomo che, nel corso della presentazione, ci ha rivelato di aver ultimato da poco, e la sua silloge poetica che non vediamo l’ora di leggere per immergerci ancora di più nell’anima di questa straordinaria autrice.

Elisabetta Bagli