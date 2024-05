Categoria Under 18: San Francisco-Bolívar y Garibaldi la finalissima del “Torneo Lega FV Calcetto COM.IT.ES”

CARACAS. – Quando ci stavamo abituando alla routine del “Torneo Lega FV Calcetto COM.IT.ES” è già tempo dei saluti. Domani nella “Cancha Azul” del Centro Italiano Venezolano di Caracas si disputeranno le finali del torneo interscuole che ci ha incantato durante tutto il mese di maggio. Nella categoria Under 18 le protagoniste della finale saranno le scuole “San Francisco de Asís” e “Bolívar y Garibaldi”.

Oggi nel sodalizio di Prados del Este sono andate in scena le semifinali della categoria under 18. Nella prima semifinale si sono affrontati i “Presepai” e il San Marcos in un match che potremo descrivere nel seguente modo: “Dal paradiso all’inferno andata e ritorno, passando dal purgatorio dei rigori: è la sintesi dell’incredibile film thriller che é andato in scena nel campetto di calcio a cinque del CIV di Caracas”

I “Francescani” e i “Fondatori della Chiesa di Alessandria” hanno disputato una partita piena di emozioni dal calcio d’inizio fino alla fine. Con la vittoria giá in pugno a una manciata di secondi dal triplice fischio, in vantaggio di 2-3 i ragazzi del San Marco sono stati beffati con il rigore trasformato dal “San Francisco de Asís” vedendo sgretolarsi davanti ai propri occhi il sogno della finalissima, mentre sull’altra sponda si é liberata una gioia ormai inaspettata.

Per la cronaca, le tre reti del San Marco Evangelista sono state griffate da David Álvarez, stessa storia per il San Francisco de Asís con tre gol segnati da Alessio Palumbo. Poi nella lotteria dei calci di rigore alle scuola dei fondatori della Chiesa di Alessandria sono stati fatali gli errori di David Álvarez, Miguel Ávila e Fabrizio Di Luca che hanno spalancato le porte della finale ai presepai che si sono imposti per 4-1.

Nell’altra semifinale vittoria per 3 – 0 del Bolívar y Garibaldi sulla scuola “Nuestra Señora de Pompei” grazie alla doppietta Diego González e il gol di Sebastián Rodríguez.

(di Fioravante De Simone / redazione Caracas)